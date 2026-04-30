Мышцы помнят стресс дольше головы: шея и спина болят не просто от усталости

Боль в спине или шее после стресса возникает из-за рефлекторного мышечного напряжения: человек бессознательно зажимает плечи и спину, а неприятные ощущения проявляются уже при расслаблении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Она указала, что боль может появляться уже после того, как стрессовая ситуация закончилась. В этот момент человек начинает ощущать последствия реакции, которая во время напряжения могла оставаться незаметной. Механизм связан с работой мышц и нервных структур.

"Стресс часто проявляется повышением тонуса в разных мышцах. Человек может бессознательно напрягаться, зажимать плечевой пояс и мышцы спины. На этом фоне может происходить защемление или ущемление нервных корешков и нервных волокон. А уже потом, когда стресс прошел и мышцы расслабились, человек начинает ощущать боль", — пояснила Суворинова.

Врач уточнила, что в большинстве случаев такая боль не относится к опасным состояниям. Обычно она проходит сама, но ускорить восстановление помогают правильно подобранные нагрузки. В первую очередь речь идет об упражнениях, направленных на растяжку и укрепление мышц.

"В целом это не опасно и чаще всего проходит само. Сильно переживать из-за этого не нужно. Хорошая профилактика и метод лечения — физические упражнения. Подойдут упражнения для растяжения и укрепления мышц спины и плечевого пояса, в том числе занятия фитнесом. Правильно подобранная нагрузка поможет решить проблему быстрее", — отметила невролог.

Обратиться к врачу, по словам Сувориновой, стоит в том случае, если боль сохраняется несколько месяцев, постоянно беспокоит человека или вынуждает принимать специальные позы для уменьшения болевого синдрома. В такой ситуации может потребоваться дополнительное обследование. Даже при запущенном состоянии проблему можно лечить, если вовремя заняться причиной боли.