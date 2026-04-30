Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы помнят стресс дольше головы: шея и спина болят не просто от усталости

Здоровье

Боль в спине или шее после стресса возникает из-за рефлекторного мышечного напряжения: человек бессознательно зажимает плечи и спину, а неприятные ощущения проявляются уже при расслаблении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Боль в шее у пожилой женщины
Фото: Designed by Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Она указала, что боль может появляться уже после того, как стрессовая ситуация закончилась. В этот момент человек начинает ощущать последствия реакции, которая во время напряжения могла оставаться незаметной. Механизм связан с работой мышц и нервных структур.

"Стресс часто проявляется повышением тонуса в разных мышцах. Человек может бессознательно напрягаться, зажимать плечевой пояс и мышцы спины. На этом фоне может происходить защемление или ущемление нервных корешков и нервных волокон. А уже потом, когда стресс прошел и мышцы расслабились, человек начинает ощущать боль", — пояснила Суворинова.

Врач уточнила, что в большинстве случаев такая боль не относится к опасным состояниям. Обычно она проходит сама, но ускорить восстановление помогают правильно подобранные нагрузки. В первую очередь речь идет об упражнениях, направленных на растяжку и укрепление мышц.

"В целом это не опасно и чаще всего проходит само. Сильно переживать из-за этого не нужно. Хорошая профилактика и метод лечения — физические упражнения. Подойдут упражнения для растяжения и укрепления мышц спины и плечевого пояса, в том числе занятия фитнесом. Правильно подобранная нагрузка поможет решить проблему быстрее", — отметила невролог.

Обратиться к врачу, по словам Сувориновой, стоит в том случае, если боль сохраняется несколько месяцев, постоянно беспокоит человека или вынуждает принимать специальные позы для уменьшения болевого синдрома. В такой ситуации может потребоваться дополнительное обследование. Даже при запущенном состоянии проблему можно лечить, если вовремя заняться причиной боли.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.