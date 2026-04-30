Экономия или риск: что скрывает медицинский туризм в популярных странах мира и клиниках

Медицинский туризм все чаще превращается в сомнительную маркетинговую ловушку, где приоритетом выступает не здоровье пациента, а коммерческая выгода организаторов.

Популярные направления обещают высококлассное лечение по низким ценам, однако за яркими фасадами клиник нередко скрываются риски потери органов и тяжелых осложнений после стандартных манипуляций. Эксперты предупреждают, что погоня за экономией за рубежом может обернуться катастрофой для организма и бюджета.

Специалист в области медицины Алексей Антипенко в интервью MoneyTimes.Ru пояснил, что подобные предложения являются сложными бизнес-проектами. В такие схемы активно вовлечены посредники и лидеры мнений, чья задача — привлечь поток клиентов, игнорируя вопросы врачебной этики.

Значительная часть бюджета пациента уходит на оплату логистики, проживания в отелях и комиссионные агентам, из-за чего на саму медицинскую помощь остаются мизерные суммы.

Низкая оплата труда врачей в рамках таких туров закономерно ведет к падению качества работы, так как специалисты не мотивированы оказывать услуги на мировом уровне за копейки.

Антипенко привел шокирующий пример из практики, когда пациентке лечили зубы в антисанитарных условиях, а вскрытие каналов позже показало наличие обычной ваты вместо современных материалов. Чтобы избежать подобных последствий, важно вовремя распознавать ранние признаки кариеса и обращаться за специализированной помощью проверенным врачам.

"Индустрия медицинского туризма часто выстроена на потоковом методе, где у стоматолога нет времени на тщательную диагностику и соблюдение протоколов стерильности, что критично при таких сложных процедурах, как удаление или лечение моляров", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Как сообщается на сайте MoneyTimes. Ru, Антипенко призывает не верить в "сказки" о бесплатном лечении за границей.

"Благотворительностью никто в их адрес заниматься не заинтересован. По факту для клиники остаются небольшие деньги, а финальная оплата врачу это вообще три копейки. Будет ли врач заинтересован за копейки работать? Сильно сомневаюсь. И будет ли там все качественно и на уровне выполнено? Не надо обольщаться, не надо верить в сказки, что где-то за границей нас ждут с распростертыми объятиями и готовы практически бесплатно полечить на высочайшем мировом уровне", — резюмировал свои опасения эксперт.

Сомнительные эксперименты со здоровьем в условиях отсутствия юридических гарантий перед иностранными клиниками часто оказываются необратимыми.

Ответы на популярные вопросы о медицинском туризме

Почему стоимость лечения за рубежом бывает подозрительно низкой?

Низкий ценник обычно обусловлен тем, что клиника получает лишь малую часть оплаты, а остальное забирают посредники и блогеры за рекламу. Это вынуждает врачей экономить на расходных материалах и тратить минимум времени на одного пациента.

Какие медицинские риски наиболее характерны для заграничных туров?

Существует высокая опасность занесения инфекций из-за плохой стерилизации, а также проведение некачественных манипуляций, которые приходится переделывать в России, как в случае с оставленной ватой в зубных каналах.

Кто несет ответственность за результат операции за границей?

Юридически привлечь к ответственности иностранную клинику крайне сложно. Посредники обычно не отвечают за качество медицинских услуг, оставляя пациента один на один с последствиями в случае ошибки.

С какими проблемами сталкиваются пациенты после стоматологического туризма?

Одной из скрытых угроз может стать воспаление десен или пародонтит, развивающийся из-за некорректно установленных коронок или имплантатов в спешке.

Читайте также