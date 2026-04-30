Информационный детокс: простой способ снизить тревогу и вернуть продуктивность быстро

Здоровье

Постоянный мониторинг негативных инфоповодов способен дестабилизировать психику, вызывая профессиональное выгорание и конфликты в семье. Семейный системный психолог Алена Леонова подчеркивает: если бесконечный скроллинг ленты подменяет собой реальную жизнь, пора радикально менять информационную диету.

Страх перемен

Опираясь на данные исследования коммуникационного агентства "Дела PR", можно заметить, что более половины россиян уже осознанно ограничивают потребление контента, пытаясь минимизировать тревогу и сохранить работоспособность.

Восприимчивость к плохим новостям глубоко индивидуальна и зависит от биохимических реакций организма на стресс. В то время как один человек сохраняет хладнокровие, изучая сводки происшествий, у другого единственный заголовок провоцирует резкий скачок давления и тахикардию.

Леонова объясняет, что универсальных временных рамок для чтения новостей не существует — ключевым индикатором служит способность сохранять адекватность и не переносить внутреннее напряжение на окружение.

Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, в критических случаях полный отказ от информационной повестки становится не проявлением слабости, а необходимым инструментом самосохранения.

Психолог акцентирует внимание на том, что информация, на которую мы не можем повлиять напрямую, чаще всего является избыточной. Полное погружение в трагические события, происходящие вдали от нас, лишь лишает сил, необходимых для выполнения текущих задач.

"Если один может целыми днями читать новости и совершенно к этому адекватно относиться, то другому человеку достаточно прочитать одну какую-нибудь страшную новость, немедленно в нее поверить, у него подскочит давление, будет сердцебиение бешеное. Каждый человек должен знать свою норму", — пояснила Леонова.

Подобные реакции часто провоцируют заедание стресса, создавая порочный круг метаболического хаоса.

"Информационный детокс сегодня становится таким же важным элементом гигиены, как и физическое здоровье. Когда человек сознательно ограничивает поток негатива, он возвращает себе контроль над собственной парасимпатической системой, предотвращая эмоциональное истощение", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии новостей на психику

Почему новости вызывают физическое недомогание?

Мозг воспринимает тревожную информацию как прямую угрозу, запуская выброс кортизола и адреналина, что приводит к учащению пульса и росту давления.

Как понять, что пора перестать читать ленту?

Основными признаками являются потеря концентрации на работе, навязчивое желание обновлять страницу каждые пять минут и немотивированная агрессия к близким.

Считается ли игнорирование новостей безответственностью?

Нет, это психологическая защита. Если событие требует вашей реакции или касается вас напрямую, информация дойдет до вас по официальным каналам или через окружение.

Чем заменить привычку постоянно скроллить новости?

Эффективнее всего работают физическая активность, дыхательные упражнения или деятельность, приносящая видимый результат в моменте.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
