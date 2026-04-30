Счастье приходит не по графику: этот возраст может стать временем расцвета только при одном условии

Возраст 47 лет — это не магическая дата, когда счастье гарантировано, а период, когда жизненный опыт, профессиональная устойчивость и осознанность могут создать основу для внутреннего благополучия. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Ранее Daily Mail со ссылкой на опрос, проведенный по заказу шведской компании TePe, сообщила, что мужчины и женщины чувствуют себя наиболее счастливыми и здоровыми примерно в 47 лет.

Мухина отметила, что прежде чем говорить о "пике счастья", важно определить, что именно вкладывается в это понятие. Без такого уточнения утверждение о конкретном возрасте звучит слишком обобщенно. У разных людей ощущение счастья может быть связано с совершенно разными жизненными целями.

"Под счастьем каждый человек понимает что-то свое, поэтому говорить о его универсальном пике сложно. Для одного счастье — выйти замуж за миллионера, для другого — сделать открытие в науке, для третьего — купить квартиру и спокойно в ней жить. Здесь многое зависит от личных ценностей, целей и того, какой жизненный результат человек считает значимым именно для себя", — пояснила она.

Психолог допустила, что возраст 47 лет можно рассматривать как символическую середину жизни. К этому моменту у многих людей уже остаются позади бурные кризисы юности, появляется больше осознанности и понимания собственного опыта. В таком случае речь идет не о гарантированном счастье, а о возможной внутренней устойчивости.

"47 лет можно рассматривать как возраст зрелости и осознанности, если человек действительно идет по этому пути. К этому времени он обычно определился с семьей и профессией, еще полон сил, но уже лучше знает себя, свои сильные и слабые стороны, умеет опираться на ресурсы и поддерживать себя. Он также лучше понимает свое физическое состояние и то, как сохранять нужную форму", — указала специалист.

По словам психолога, ощущение благополучия к этому возрасту может быть связано и с бытовой свободой: дети уже не требуют постоянной опеки, профессия дает финансовую устойчивость, а опыт помогает избавиться от прежних заблуждений. Однако такой сценарий возможен, только если человек развивался, работал над собой, семьей, профессией и здоровьем.

"Такой сценарий не обязателен и не происходит сам по себе. К 47 годам человек может не реализоваться, не захотеть ничего менять или остаться зависимым от родителей, а в крайних случаях столкнуться с серьезными проблемами, например алкогольной зависимостью. Утверждать, что счастье обязательно наступит к этому возрасту, некорректно: оно возможно, но не гарантировано самой цифрой", — заключила Мухина.