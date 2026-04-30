Информационный детокс: простой способ снизить тревогу и вернуть продуктивность быстро
Счастье приходит не по графику: этот возраст может стать временем расцвета только при одном условии
Жизнь в минус: как кредиты стали единственным способом дотянуть до зарплаты
Экономика холода: во сколько обошлось содержание машин из Поднебесной этой зимой
Риск двойного зачисления: чем обернется новая система приема в университеты
Льготы на ЖКХ и медицину: почему расширение статуса ветерана пугает правительство
Телефонные зомби не спасутся: вся правда о светофорах, встроенных в дорогу
Сильный ветер срывает конструкции за секунды: куда бежать, если непогода застала на улице
Обрываете сирень ради букета? Вот чем это обернется уже следующим летом

Мозг не прощает хаоса в режиме сна: вот почему Альцгеймеру становится проще развиваться

Здоровье

Полноценный сон помогает мозгу выводить продукты жизнедеятельности и поддерживать работу глимфатической системы, однако его нарушения не являются главной причиной болезни Альцгеймера, а скорее создают условия, при которых заболевания мозга могут развиваться быстрее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Девушка спит днем
Фото: Designed by Freepik by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит днем

Кудинов подчеркнул, что сон выполняет для мозга не только восстановительную функцию. В этот период активизируются процессы, которые помогают поддерживать нормальный обмен в тканях головного мозга. Именно поэтому качество сна важно рассматривать как один из факторов здоровья нервной системы.

"В головном мозге есть глимфатическая система — система отведения продуктов жизнедеятельности мозга. Когда мы спим, пути выведения в этой системе расширяются, и это облегчает обмен спинномозговой жидкости. Во время сна происходит такая генеральная уборка. Это одна из функций сна, которую выявили относительно недавно. Поэтому сон важен не только для восстановления сил, но и для нормальной работы этих механизмов", — пояснил он.

Врач отметил, что значение имеет не только продолжительность сна, но и его структура. Для работы глимфатической системы важна правильная смена стадий сна и устойчивость циркадных ритмов. Поэтому режим, по его словам, должен быть достаточно стабильным.

"Если человек полноценно спит свои 6—8 часов и встает всегда в одно и то же время, это помогает налаживать циркадные ритмы и ритмы сна. У нас есть несколько стадий сна, и их правильная смена важна для работы глимфатической системы. Один из главных принципов здорового сна — просыпаться в одно и то же время. Второй принцип — сохранять полноценную продолжительность сна. Отсюда получается, что желательно ложиться и вставать в стабильное время", — указал сомнолог.

При этом, как подчеркнул специалист, правило ложиться строго до полуночи не является универсальным. Если человек встает на работу в 7:00, ему действительно лучше лечь около 23:00. Но при подъеме в 9:00 допустимо лечь позже, если сохраняются достаточная продолжительность сна и постоянное время пробуждения.

"Болезнь Альцгеймера связана с генетикой и приобретенными в течение жизни проблемами. Это болезнь накопления определенных веществ, и она развивается по своим законам. Однако если продукты жизнедеятельности хуже выводятся из головного мозга, условия для ее развития становятся более благоприятными. Нарушение сна не является главной и ведущей причиной болезни Альцгеймера, но это фактор, при котором любые заболевания мозга могут развиваться проще и быстрее", — заключил Кудинов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Садоводство, цветоводство
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Наука и техника
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Садоводство, цветоводство
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Последние материалы
Мозг не прощает хаоса в режиме сна: вот почему Альцгеймеру становится проще развиваться
Льготы на ЖКХ и медицину: почему расширение статуса ветерана пугает правительство
Зимние шины тихо умирают в гараже: одна ошибка при хранении съедает комплект за сезон
Влажная кожа головы — инкубатор для бактерий: вот почему густота волос тает на глазах после каждого мытья
Телефонные зомби не спасутся: вся правда о светофорах, встроенных в дорогу
Сильный ветер срывает конструкции за секунды: куда бежать, если непогода застала на улице
Обрываете сирень ради букета? Вот чем это обернется уже следующим летом
Аденоиды у ребенка выдают себя ночью: этот симптом родители часто пропускают
Миллиард на детство: в Саратовской области обнулят расходы семей на детские сады
Быстрая продажа стала трендом: какие автомобили в России разочаровывают раньше остальных
