Мозг не прощает хаоса в режиме сна: вот почему Альцгеймеру становится проще развиваться

Полноценный сон помогает мозгу выводить продукты жизнедеятельности и поддерживать работу глимфатической системы, однако его нарушения не являются главной причиной болезни Альцгеймера, а скорее создают условия, при которых заболевания мозга могут развиваться быстрее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Кудинов подчеркнул, что сон выполняет для мозга не только восстановительную функцию. В этот период активизируются процессы, которые помогают поддерживать нормальный обмен в тканях головного мозга. Именно поэтому качество сна важно рассматривать как один из факторов здоровья нервной системы.

"В головном мозге есть глимфатическая система — система отведения продуктов жизнедеятельности мозга. Когда мы спим, пути выведения в этой системе расширяются, и это облегчает обмен спинномозговой жидкости. Во время сна происходит такая генеральная уборка. Это одна из функций сна, которую выявили относительно недавно. Поэтому сон важен не только для восстановления сил, но и для нормальной работы этих механизмов", — пояснил он.

Врач отметил, что значение имеет не только продолжительность сна, но и его структура. Для работы глимфатической системы важна правильная смена стадий сна и устойчивость циркадных ритмов. Поэтому режим, по его словам, должен быть достаточно стабильным.

"Если человек полноценно спит свои 6—8 часов и встает всегда в одно и то же время, это помогает налаживать циркадные ритмы и ритмы сна. У нас есть несколько стадий сна, и их правильная смена важна для работы глимфатической системы. Один из главных принципов здорового сна — просыпаться в одно и то же время. Второй принцип — сохранять полноценную продолжительность сна. Отсюда получается, что желательно ложиться и вставать в стабильное время", — указал сомнолог.

При этом, как подчеркнул специалист, правило ложиться строго до полуночи не является универсальным. Если человек встает на работу в 7:00, ему действительно лучше лечь около 23:00. Но при подъеме в 9:00 допустимо лечь позже, если сохраняются достаточная продолжительность сна и постоянное время пробуждения.

"Болезнь Альцгеймера связана с генетикой и приобретенными в течение жизни проблемами. Это болезнь накопления определенных веществ, и она развивается по своим законам. Однако если продукты жизнедеятельности хуже выводятся из головного мозга, условия для ее развития становятся более благоприятными. Нарушение сна не является главной и ведущей причиной болезни Альцгеймера, но это фактор, при котором любые заболевания мозга могут развиваться проще и быстрее", — заключил Кудинов.