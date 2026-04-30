Аденоиды у ребенка выдают себя ночью: этот симптом родители часто пропускают

Здоровье

Увеличенные аденоиды у ребенка могут проявляться храпом, постоянно открытым ртом, затрудненным носовым дыханием, кашлем из-за стекания слизи, синяками под глазами и изменениями в поведении на фоне нехватки кислорода. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/


Зайцев отметил, что аденоиды относятся к лимфоидной ткани, которая участвует в формировании местного иммунитета в области носа и глотки. У детей именно они принимают на себя значительную часть защиты от воздушно-капельных инфекций. У взрослых эту нагрузку в большей степени несут небные миндалины.

"Аденоиды правильно называются аденоидными вегетациями. В норме у детей они больше, а с возрастом, ближе к периоду полового созревания, начинают уменьшаться. Когда говорят, что ребенок пойдет в школу и к семи годам аденоиды уменьшатся, это не так. Хотелось бы, чтобы это происходило раньше, но по факту обычно этого не происходит. В носоглотке рядом с аденоидами открывается вход в слуховую, или евстахиеву, трубу, поэтому аденоиды в том числе борются за то, чтобы инфекция не попадала в ухо", — пояснил он.

Врач указал, что при отсутствии своевременного лечения воспаление может становиться хроническим. Этому способствуют частые инфекции в детских коллективах, аллергическая нагрузка, экология, питание и попытки лечить ребенка дома. В результате аденоиды разрастаются, а к врачу детей нередко приводят уже при выраженной степени заболевания.

"На первом месте часто стоит нежелание родителей полноценно лечить ребенка. Есть расчет, что он поправится сам, или попытка лечиться дома самостоятельно. Из-за этого состояние запускается, инфекция и воспаление становятся хроническими. Аденоиды начинают разрастаться и увеличиваться в размерах. И только когда становится совсем плохо, ребенка ведут к врачу, а при третьей степени аденоидов уже может вставать вопрос об операции", — отметил специалист.

Зайцев объяснил, что признаки аденоидов могут отражаться на дыхании, внешнем виде и поведении ребенка. Из-за стекания слизи по носоглотке нередко появляется кашель, не связанный с бронхолегочной системой. При выраженных аденоидах возможны синяки под глазами, западение глазных яблок, вялость, капризность и истеричность из-за нехватки кислорода.

"Если ребенок храпит ночью, держит рот открытым, сильно сморкается и у него плохо дышит нос, это повод насторожиться. При высокой степени аденоидов может выдвигаться нижняя челюсть вперед. Капризность или истерика иногда связаны не с характером, а с нехваткой кислорода: мозг недополучает его, и ребенок становится возбужденным, плачет, больше двигается и чаще дышит. Так организм пытается компенсировать это состояние. При выраженных признаках нужно срочно обращаться к врачу", — заключил специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
