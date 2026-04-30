Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список

Здоровье » Красота

Летний сезон 2026 года ознаменуется триумфом практичности и изящных форм в обувном гардеробе. По прогнозу стилиста Анны Скороходовой, центральное место в списке трендов займут узкие ретро-кроссовки, которые уверенно вытесняют массивные силуэты.

Светлые плетеные сандалии
Эта модель ценится за свою минималистичность и способность визуально удлинять ноги, становясь идеальным решением как для динамичного городского ритма, так и для деловых встреч.

В наступающем жарком сезоне фокус внимания смещается с чисто декоративных элементов на функциональность и анатомический комфорт. Как сообщает сайт NewsInfo, эксперт выделяет среди фаворитов обувь с мягкой посадкой, устойчивым каблуком и универсальным дизайном

В актуальный список также вошли элегантные вьетнамки, премиальные сандалии, мюли и классические туфли Мэри Джейн. Особую популярность пророчат слингбекам — женственным моделям с закрытым носом и открытой пяткой на небольшом удобном каблуке.

При выборе обновки Скороходова советует ориентироваться на амортизирующие свойства подошвы и качество материалов. Наиболее физиологичным вариантом считается каблук правильной формы высотой до пяти сантиметров. Избыточно высокие шпильки, жесткие фактуры и громоздкие платформы постепенно переходят в категорию антитрендов, уступая место анатомическим формам, в которых внешняя эстетика не требует жертв со стороны здоровья стоп.

"Сегодняшняя мода действительно становится более гуманной к женщине: мы видим запрос на обувь, которая не сковывает движения, но при этом выглядит статусно. Основной критерий успешной покупки — это баланс между структурой изделия и мягкостью материалов, позволяющий легко вписать пару в любой контекст", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

"Легкие, минималистичные и визуально вытягивающие силуэт ноги кроссовки, которые отлично подходят для города и даже для встреч. Такие кроссовки — идеальный баланс между спортивным стилем и современной модой", — отметила Скороходова.

Специалист также добавила, что роскошь сегодня проявляется не через дискомфорт, а через осознанный выбор моделей, в которых хочется проживать каждый день, сохраняя чувство уверенности и легкости.

Ответы на популярные вопросы о летней моде

Почему ретро-кроссовки стали популярнее массивных моделей?

Узкие модели кроссовок в стиле ретро выглядят более аккуратно и легче сочетаются с женственными платьями или классическими костюмами, не перегружая визуально нижнюю часть фигуры.

Какая высота каблука считается наиболее оптимальной для здоровья?

Эксперты рекомендуют выбирать устойчивый каблук высотой от трех до пяти сантиметров, что обеспечивает правильное распределение нагрузки на свод стопы в течение дня.

Какие модели обуви считаются универсальными для офиса и прогулок?

Лучшим выбором станут слингбеки или балетки с острым носом — они сохраняют формальный вид, но при этом обеспечивают комфорт при длительной ходьбе.

На что обратить внимание при выборе материала летней обуви?

Важно отдавать предпочтение натуральной коже, замше или технологичному текстилю, которые обладают хорошей воздухопроницаемостью и предотвращают натирание в жаркую погоду.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
