Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список

Летний сезон 2026 года ознаменуется триумфом практичности и изящных форм в обувном гардеробе. По прогнозу стилиста Анны Скороходовой, центральное место в списке трендов займут узкие ретро-кроссовки, которые уверенно вытесняют массивные силуэты.
Эта модель ценится за свою минималистичность и способность визуально удлинять ноги, становясь идеальным решением как для динамичного городского ритма, так и для деловых встреч.
В наступающем жарком сезоне фокус внимания смещается с чисто декоративных элементов на функциональность и анатомический комфорт. Как сообщает сайт NewsInfo, эксперт выделяет среди фаворитов обувь с мягкой посадкой, устойчивым каблуком и универсальным дизайном
В актуальный список также вошли элегантные вьетнамки, премиальные сандалии, мюли и классические туфли Мэри Джейн. Особую популярность пророчат слингбекам — женственным моделям с закрытым носом и открытой пяткой на небольшом удобном каблуке.
При выборе обновки Скороходова советует ориентироваться на амортизирующие свойства подошвы и качество материалов. Наиболее физиологичным вариантом считается каблук правильной формы высотой до пяти сантиметров. Избыточно высокие шпильки, жесткие фактуры и громоздкие платформы постепенно переходят в категорию антитрендов, уступая место анатомическим формам, в которых внешняя эстетика не требует жертв со стороны здоровья стоп.
"Сегодняшняя мода действительно становится более гуманной к женщине: мы видим запрос на обувь, которая не сковывает движения, но при этом выглядит статусно. Основной критерий успешной покупки — это баланс между структурой изделия и мягкостью материалов, позволяющий легко вписать пару в любой контекст", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
"Легкие, минималистичные и визуально вытягивающие силуэт ноги кроссовки, которые отлично подходят для города и даже для встреч. Такие кроссовки — идеальный баланс между спортивным стилем и современной модой", — отметила Скороходова.
Специалист также добавила, что роскошь сегодня проявляется не через дискомфорт, а через осознанный выбор моделей, в которых хочется проживать каждый день, сохраняя чувство уверенности и легкости.
Узкие модели кроссовок в стиле ретро выглядят более аккуратно и легче сочетаются с женственными платьями или классическими костюмами, не перегружая визуально нижнюю часть фигуры.
Эксперты рекомендуют выбирать устойчивый каблук высотой от трех до пяти сантиметров, что обеспечивает правильное распределение нагрузки на свод стопы в течение дня.
Лучшим выбором станут слингбеки или балетки с острым носом — они сохраняют формальный вид, но при этом обеспечивают комфорт при длительной ходьбе.
Важно отдавать предпочтение натуральной коже, замше или технологичному текстилю, которые обладают хорошей воздухопроницаемостью и предотвращают натирание в жаркую погоду.
