Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Развод и исчезновение отца: скрытые последствия, которые проявятся в судьбе ребенка позже
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже
Атмосферная ловушка: почему Красноярск и север края накрыло «черное небо»
Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы

Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс

Здоровье

Регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности признаны фундаментальным инструментом для стабилизации артериального давления и оздоровления сосудистой системы.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По мнению врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, наиболее эффективным и доступным методом поддержания тонуса является ежедневная ходьба в энергичном темпе на протяжении сорока минут. Такой режим позволяет миокарду адаптироваться к динамическим изменениям, укрепляя "сердечный мотор" без риска перенапряжения.

Для достижения терапевтического эффекта скорость движения должна быть предельно высокой, практически на грани перехода в бег. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на рекомендации специалиста, именно такая циклическая активность создает необходимый заряд бодрости и запускает правильную сосудистую реакцию.

Однако эксперт предостерегает от тренировок в позднее время, поскольку дефицит движения нельзя компенсировать ночными визитами в фитнес-клуб после тяжелого рабочего дня.

"Любое физическое воздействие, которые мы испытываем, когда идем пешком на грани бега, быстрого шага сорок минут в день ежедневно — это нагрузка на сердце, которая позволяет ему дать заряд бодрости, энергии", — пояснил Кондрахин.

Специалист подчеркнул, что плавание остается золотым стандартом реабилитации, так как оно исключает ударную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, задействуя при этом все группы мышц.

При выборе бега крайне важно использовать специализированную обувь и следить за состоянием суставов, ресурс которых ограничен жизненным циклом организма.

"При выборе активности важно помнить, что даже самый полезный спорт требует подготовки: например, игнорирование разминки или специальной обуви может привести к тому, что пострадают здоровье стоп и биомеханика всего тела", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о физических нагрузках для сердца

Какая продолжительность ходьбы считается оптимальной?

Для получения выраженного оздоровительного эффекта рекомендуется уделять быстрой ходьбе не менее 40 минут ежедневно.

Почему врачи советуют именно плавание?

Плавание обеспечивает гармоничную нагрузку на все тело при полном отсутствии осевого давления на суставы и позвоночник.

Можно ли тренироваться поздно вечером?

Интенсивные нагрузки в ночное время нежелательны, так как сердцу необходим отдых после дневного напряжения, а резкая активность может навредить организму.

Что важно учитывать при занятиях бегом?

Необходимо обратить внимание на правильную технику, наличие амортизирующей обуви и адекватность нагрузки, чтобы тренировка не прошла впустую или не нанесла травму.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Садоводство, цветоводство
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Популярное
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай

Узнайте, почему вишни сбрасывают завязи и как это предотвратить, а также откройте для себя секреты ухода за растением и успешного плодоношения.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Последние материалы
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы
Не тревожьтесь о деньгах: как перестать совершать импульсивные покупки в период инфляции
Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс
SMS-бомбинг обрушивает на телефон лавину сообщений: один неверный шаг может ударить по кошельку
Мотоциклы возвращаются в города — причина заставила задуматься
Секрет рынка вторички: скидки не исчезли, но спрятаны в точечных районах города
Кремль и Белый дом на связи: в разговоре Путина и Трампа усмотрели сигнал Украине
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
