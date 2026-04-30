Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс

Регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности признаны фундаментальным инструментом для стабилизации артериального давления и оздоровления сосудистой системы.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Быстрый бег

По мнению врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, наиболее эффективным и доступным методом поддержания тонуса является ежедневная ходьба в энергичном темпе на протяжении сорока минут. Такой режим позволяет миокарду адаптироваться к динамическим изменениям, укрепляя "сердечный мотор" без риска перенапряжения.

Для достижения терапевтического эффекта скорость движения должна быть предельно высокой, практически на грани перехода в бег. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на рекомендации специалиста, именно такая циклическая активность создает необходимый заряд бодрости и запускает правильную сосудистую реакцию.

Однако эксперт предостерегает от тренировок в позднее время, поскольку дефицит движения нельзя компенсировать ночными визитами в фитнес-клуб после тяжелого рабочего дня.

"Любое физическое воздействие, которые мы испытываем, когда идем пешком на грани бега, быстрого шага сорок минут в день ежедневно — это нагрузка на сердце, которая позволяет ему дать заряд бодрости, энергии", — пояснил Кондрахин.

Специалист подчеркнул, что плавание остается золотым стандартом реабилитации, так как оно исключает ударную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, задействуя при этом все группы мышц.

При выборе бега крайне важно использовать специализированную обувь и следить за состоянием суставов, ресурс которых ограничен жизненным циклом организма.

"При выборе активности важно помнить, что даже самый полезный спорт требует подготовки: например, игнорирование разминки или специальной обуви может привести к тому, что пострадают здоровье стоп и биомеханика всего тела", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о физических нагрузках для сердца

