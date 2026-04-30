Миф о семечках разрушен: гастроэнтеролог назвал реальные причины воспаления аппендикса

Здоровье

Воспаление аппендикса часто становится результатом комплексного воздействия внешних и внутренних факторов, включая несоблюдение гигиены и нарушение термической обработки пищи.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Травматолог, кандидат медицинских наук Андрей Литвиненко пояснил, что патологический процесс запускается как ответная реакция органа на проникновение инфекции или агрессивное воздействие раздражителей. В зону риска попадают люди, отдающие предпочтение острому, копченому и чрезмерно жареному рациону, особенно в сочетании с грязными руками или плохо вымытыми продуктами.

Особую настороженность вызывают сезонные пищевые привычки, связанные с употреблением мяса на огне. Как ранее сообщала Газета.Ru, сами по себе шашлыки не являются прямой причиной недуга, однако сопутствующие факторы в период потепления существенно увеличивают нагрузку на организм.

Литвиненко уточняет, что опасность кроется в избытке маринада, дефектах прожарки и употреблении больших порций мяса без достаточного количества клетчатки, которая необходима для корректного функционирования ЖКТ.

К провоцирующим обстоятельствам специалист относит общее переохлаждение организма и злоупотребление специфическими напитками.

"К причинам можно отнести переохлаждение, прием напитков алкогольных, в большом количестве газированных напитков и энергетических. Это тоже может привести к развитию аппендицита", — добавил Литвиненко.

При этом распространенное убеждение о фатальной роли семечек в развитии болезни эксперт назвал мифом, подчеркнув, что реальную угрозу несут бактерии, попадающие в пищевод с неочищенными продуктами, отмечает NewsInfo.Ru.

"Важно понимать, что воспаление часто провоцируется не одним продуктом, а общим состоянием микробиома, который разрушают агрессивные добавки и подсластители. Для профилактики любых воспалительных процессов в кишечнике крайне важно соблюдать баланс нутриентов и не допускать застойных явлений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы об аппендиците

Могут ли семечки вызвать аппендицит?

Нет, сами семена не провоцируют воспаление напрямую; опасность представляет только инфекция, попадающая в организм через грязную оболочку семечек или немытые руки.

Сколько шашлыка можно съедать без риска для здоровья?

Врачи рекомендуют ограничиваться порцией в 200 граммов, обязательно дополняя трапезу большим количеством свежей зелени и овощей.

Как алкоголь влияет на развитие воспаления?

Спиртные и газированные напитки раздражают слизистую и могут выступать катализатором воспалительных реакций в слепой кишке.

Правда ли, что переохлаждение провоцирует аппендицит?

Да, общее снижение иммунитета из-за холода ослабляет защитные барьеры организма, позволяя инфекционным агентам активнее воздействовать на аппендикс.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
