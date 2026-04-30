Здоровье

Бесконтрольное употребление анальгетиков представляет собой серьезную скрытую угрозу для организма, способную спровоцировать развитие специфических патологий. Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская из Soft Medical Center пояснила, что чрезмерная привязанность к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС) часто приводит к формированию НПВС-индуцированной язвенной болезни. Такая биохимическая агрессия препаратов разрушает защитный барьер слизистой оболочки, превращая обычное устранение дискомфорта в хронический медицинский процесс.

Приступ сильной головной боли
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приступ сильной головной боли

Механизм поражения запускается при регулярном приеме ибупрофена или его аналогов для купирования мигреней, зубных или мышечных болей. Постепенно у человека формируется опасная привычка медикаментозной "самоподдержки", которая маскирует симптомы, не устраняя причину недомогания. В долгосрочной перспективе подобная тактика чревата не только гастритом, но и острыми желудочно-кишечными кровотечениями, требующими экстренной госпитализации. Интересно, что системные метаболические сбои часто заставляют людей искать альтернативные способы коррекции состояния, включая новые препараты для похудения, хотя начинать стоит с ревизии домашней аптечки — сообщает Газета.Ru.

Специалист Головчанская акцентировала внимание на важности соблюдения дозировок, отметив, что даже популярные ибупрофен и парацетамол обладают выраженной гепатотоксичностью. Нарушение режима приема превращает лекарство в яд, при этом сахар растет молча, а печень и почки испытывают колоссальную перегрузку без явных внешних признаков на ранних стадиях.

"У каждого лекарства есть не только показания и противопоказания, но и четкий режим дозирования — его соблюдение критически важно", — подчеркнула Головчанская.

Необходимо осознанно подходить к фармакотерапии, учитывая кратность приема и общую токсическую нагрузку на системы очистки организма.

"Привычка заглушать любой дискомфорт таблетками во многом продиктована современным ритмом жизни, где нет места слабости, однако важно помнить о сигналах организма", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о приеме обезболивающих

Почему нельзя пить обезболивающие натощак?

Большинство НПВС подавляют выработку ферментов, защищающих слизистую желудка от воздействия соляной кислоты, что при пустом желудке мгновенно провоцирует эрозии.

Правда ли, что парацетамол безопаснее ибупрофена?

Нет, это два разных класса препаратов: парацетамол в высоких дозах крайне опасен для печени, в то время как ибупрофен в первую очередь бьет по желудочно-кишечному тракту и почкам.

Как понять, что началась НПВС-индуцированная язва?

Коварство этой болезни в том, что она часто протекает бессимптомно ("немые язвы"), пока не случится кровотечение или прободение стенки органа.

Через сколько можно принимать повторную дозу таблетки?

Минимальный интервал обычно составляет 4-6 часов, но крайне важно не превышать суточную норму, указанную в инструкции или рекомендованную врачом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
