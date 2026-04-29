Десять лет жизни в обмен на сахар: коварный список сладостей, с которыми вы съедаете своё будущее

Систематическое злоупотребление сахаром провоцирует преждевременное изнашивание организма, сокращая период активного долголетия на 5-10 лет. Избыток глюкозы провоцирует стресс в организме и приводит к раннему развитию хронических заболеваний. Эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Гульнара Закирова пояснила, что такая динамика обусловлена ускоренным развитием метаболических нарушений.
Наибольшую угрозу представляют рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом, содержащиеся в газированных напитках, кондитерских изделиях и промышленной выпечке. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Гульнару Закирову, даже зефир при неумеренном потреблении способен вызвать резкие колебания инсулина. К тому же злоупотребеление сладким ведет к ожирению, сердечно-сосудистым патологиям и критической нагрузке на печень.
Избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров, таких как сладкие напитки, конфеты и печенье, действительно связано с негативными последствиями для здоровья и сокращением продолжительности активной жизни. Специалист отметила, что итоговый ущерб зависит от совокупности факторов, включая генетику и общий образ жизни. В качестве здоровой альтернативы врачи рекомендуют интегрировать в рацион орехи, фрукты или растительный белок, которые помогают стабилизировать чувство насыщения.
Медицинское сообщество не настаивает на тотальной аскезе, если человек придерживается норм калорийности и сохраняет высокую физическую активность. Небольшие порции десертов допустимы при условии здорового метаболизма и отсутствия лишнего веса. Главная задача — избежать формирования инсулинорезистентности, которая открывает путь к диабету второго типа и системному воспалению.
