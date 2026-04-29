Десять лет жизни в обмен на сахар: коварный список сладостей, с которыми вы съедаете своё будущее

Здоровье

Систематическое злоупотребление сахаром провоцирует преждевременное изнашивание организма, сокращая период активного долголетия на 5-10 лет. Избыток глюкозы провоцирует стресс в организме и приводит к раннему развитию хронических заболеваний. Эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Гульнара Закирова пояснила, что такая динамика обусловлена ускоренным развитием метаболических нарушений.

Женщина смотрит на сахар
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Женщина смотрит на сахар

Наибольшую угрозу представляют рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом, содержащиеся в газированных напитках, кондитерских изделиях и промышленной выпечке. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Гульнару Закирову, даже зефир при неумеренном потреблении способен вызвать резкие колебания инсулина. К тому же злоупотребеление сладким ведет к ожирению, сердечно-сосудистым патологиям и критической нагрузке на печень.

Избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров, таких как сладкие напитки, конфеты и печенье, действительно связано с негативными последствиями для здоровья и сокращением продолжительности активной жизни. Специалист отметила, что итоговый ущерб зависит от совокупности факторов, включая генетику и общий образ жизни. В качестве здоровой альтернативы врачи рекомендуют интегрировать в рацион орехи, фрукты или растительный белок, которые помогают стабилизировать чувство насыщения.

"Избыток сахара провоцирует хроническое воспаление и повреждает сосуды на клеточном уровне. Это ускоряет износ внутренних систем и нарушает метаболические процессы, что напрямую ведет к преждевременному старению организма", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Медицинское сообщество не настаивает на тотальной аскезе, если человек придерживается норм калорийности и сохраняет высокую физическую активность. Небольшие порции десертов допустимы при условии здорового метаболизма и отсутствия лишнего веса. Главная задача — избежать формирования инсулинорезистентности, которая открывает путь к диабету второго типа и системному воспалению.

Ответы на популярные вопросы о влиянии сахара на долголетие

На сколько лет сахар сокращает жизнь?

Регулярное превышение нормы потребления сладостей может сократить период активной жизни человека на срок от 5 до 10 лет из-за развития сопутствующих заболеваний.

Какие сладости считаются самыми опасными?

Наибольший вред наносят продукты с быстрым усвоением: промышленная выпечка, конфеты и сладкая газировка, вызывающие резкие скачки глюкозы.

Нужно ли полностью отказываться от сахара?

Полный отказ не обязателен; врачи рекомендуют умеренность и акцент на фрукты и орехи при сохранении общего баланса калорий в рационе.

От чего зависит степень вреда сахара для конкретного человека?

Влияние сахара индивидуально и зависит от генетической предрасположенности, уровня физической активности и наличия вредных привычек.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
