От поддержки до дистанции: как российские лыжники восстанавливают ресурс
Жизнь в режиме закрытых форточек: как Туапсе пытается пережить последствия нефтяного пожара
Дорогие маски полетят в мусор: ленивый способ запустить двигатель роста волос без лишних затрат
Цена автоматизации: почему честные плательщики могут пострадать от цифровых судов
Балтийский циклон уходит: Россия готовится к скачку до +20 и летнему теплу
Майский трафик без стресса: тактика подготовки машины к пиковым нагрузкам на дорогах
Сколько стоит игнорировать чистку кондиционера: реальные последствия для бюджета и здоровья
Можно ли есть зефир при похудении: неожиданные последствия для сахара в крови и инсулина
Спектакль Жёлтый карлик в Театре на Трубной покажут 5 и 17 мая

Мясо в тарелке больше не главное: этот простой гарнир строит мышцы без лишнего жира

Здоровье

Фасоль и другие бобовые культуры представляют ценность для организма в первую очередь как качественный источник растительного белка и фундаментальный элемент стратегии низкокалорийного питания.

Суп с фасолью в горшочке
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с фасолью в горшочке

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова подчеркивает, что секрет долголетия заключается не в чудодейственных свойствах конкретного продукта, а в комплексном подходе к рациону. Благодаря обилию клетчатки и минеральных веществ, таких как магний, калий и железо, бобовые эффективно заменяют более тяжелые виды протеина.

Растительный белок усваивается организмом значительно быстрее животного и помогает избегать резких колебаний уровня глюкозы в крови. Как сообщается на сайте MoneyTimes, в ежедневном меню многих людей наблюдается избыток насыщенных жиров при остром дефиците нутриентов из растительных источников.

Шарапова отмечает, что темные сорта фасоли особенно полезны из-за высокого содержания антиоксидантов, которые необходимы для защиты микробиоты. Подобные продукты могут стать основой для создания здоровых блюд, например, если приготовить тыквенный суп с фасолью, сочетающий пользу овощей и белков.

Несмотря на пользу растительных продуктов, эксперты призывают не отказываться от животных белков полностью, а стремиться к их грамотному комбинированию.

Шарапова пояснила, что идеальный баланс достигается при совмещении различных источников нутриентов в каждом приеме пищи. Наряду с фасолью, в рацион полезно включать чечевицу, киноа, булгур и гречку, которые обеспечивают организм необходимым строительным материалом.

При этом при поиске альтернатив мясу важно сохранять разнообразие вкусов. Прекрасный пример этому — постный плов с грибами.

"Растительный белок — обязательный элемент ежедневного рациона, которым часто пренебрегают в пользу животного белка, содержащего насыщенные жиры. В отличие от продуктов животного происхождения, фасоль богата клетчаткой, что обеспечивает постепенное усвоение нутриентов. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избегать его резких скачков", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о пользе бобовых

Может ли фасоль полностью заменить мясо?

Фасоль является отличным источником белка, но для получения полного аминокислотного профиля ее рекомендуется сочетать с зерновыми или небольшим количеством продуктов животного происхождения.

Чем полезна клетчатка в составе бобовых?

Клетчатка замедляет всасывание сахара, предотвращая инсулиновые скачки, и служит питательной средой для полезных бактерий в кишечнике.

Какие крупы содержат больше всего растительного протеина?

Лидерами по содержанию белка среди злаков и псевдозерновых считаются киноа, гречка и булгур, которые отлично дополняют бобовые в рационе.

Являются ли обычные овощи источником белка?

В привычных овощах содержание протеина минимально, поэтому их нельзя рассматривать как полноценную замену бобовым или мясным продуктам.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Мир. Новости мира
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Силовые структуры
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Последние материалы
Жизнь в режиме закрытых форточек: как Туапсе пытается пережить последствия нефтяного пожара
Мыть или не мыть: стоит ли покупать посудомоечную машину в 2026 году — разбираем все за и против
Коварный фильтр-убийца: ошибка в резьбе — и ваше свежее масло окажется на асфальте через километр
Дорогие маски полетят в мусор: ленивый способ запустить двигатель роста волос без лишних затрат
Мышцы тают после 30: почему диеты не спасают и что действительно работает без иллюзий
Секрет идеальной формы: как превратить привычные упражнения в эффективный инструмент
Мясо в тарелке больше не главное: этот простой гарнир строит мышцы без лишнего жира
Курс на стабильность: как в 2027 году изменят правила начисления социальных пенсий
Цена автоматизации: почему честные плательщики могут пострадать от цифровых судов
Пентагон признался: война с Ираном пустила по ветру десятки миллиардов долларов
