Мясо в тарелке больше не главное: этот простой гарнир строит мышцы без лишнего жира

Фасоль и другие бобовые культуры представляют ценность для организма в первую очередь как качественный источник растительного белка и фундаментальный элемент стратегии низкокалорийного питания.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с фасолью в горшочке

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова подчеркивает, что секрет долголетия заключается не в чудодейственных свойствах конкретного продукта, а в комплексном подходе к рациону. Благодаря обилию клетчатки и минеральных веществ, таких как магний, калий и железо, бобовые эффективно заменяют более тяжелые виды протеина.

Растительный белок усваивается организмом значительно быстрее животного и помогает избегать резких колебаний уровня глюкозы в крови. Как сообщается на сайте MoneyTimes, в ежедневном меню многих людей наблюдается избыток насыщенных жиров при остром дефиците нутриентов из растительных источников.

Шарапова отмечает, что темные сорта фасоли особенно полезны из-за высокого содержания антиоксидантов, которые необходимы для защиты микробиоты. Подобные продукты могут стать основой для создания здоровых блюд, например, если приготовить тыквенный суп с фасолью, сочетающий пользу овощей и белков.

Несмотря на пользу растительных продуктов, эксперты призывают не отказываться от животных белков полностью, а стремиться к их грамотному комбинированию.

Шарапова пояснила, что идеальный баланс достигается при совмещении различных источников нутриентов в каждом приеме пищи. Наряду с фасолью, в рацион полезно включать чечевицу, киноа, булгур и гречку, которые обеспечивают организм необходимым строительным материалом.

При этом при поиске альтернатив мясу важно сохранять разнообразие вкусов. Прекрасный пример этому — постный плов с грибами.

"Растительный белок — обязательный элемент ежедневного рациона, которым часто пренебрегают в пользу животного белка, содержащего насыщенные жиры. В отличие от продуктов животного происхождения, фасоль богата клетчаткой, что обеспечивает постепенное усвоение нутриентов. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избегать его резких скачков", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о пользе бобовых

Может ли фасоль полностью заменить мясо?

Фасоль является отличным источником белка, но для получения полного аминокислотного профиля ее рекомендуется сочетать с зерновыми или небольшим количеством продуктов животного происхождения.

Чем полезна клетчатка в составе бобовых?

Клетчатка замедляет всасывание сахара, предотвращая инсулиновые скачки, и служит питательной средой для полезных бактерий в кишечнике.

Какие крупы содержат больше всего растительного протеина?

Лидерами по содержанию белка среди злаков и псевдозерновых считаются киноа, гречка и булгур, которые отлично дополняют бобовые в рационе.

Являются ли обычные овощи источником белка?

В привычных овощах содержание протеина минимально, поэтому их нельзя рассматривать как полноценную замену бобовым или мясным продуктам.

