Можно ли есть зефир при похудении: неожиданные последствия для сахара в крови и инсулина

Здоровье

Зефир традиционно воспринимается как наиболее щадящий десерт для тех, кто следит за фигурой, однако его диетический статус сильно преувеличен. В основе этого лакомства лежит фруктовое пюре, яичный белок и желирующие агенты, такие как агар-агар или пектин, что создает иллюзию абсолютной пользы.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отсутствие жиров действительно делает продукт менее калорийным по сравнению с выпечкой, но высокая концентрация сахара не позволяет считать его инструментом для снижения веса.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на нутрициолога Екатерину Гузман, отсутствие жирового компонента делает десерт более легким для пищеварения, но не превращает его в лечебный продукт.

Пектин, входящий в состав, способствует моторике кишечника, однако его дозировка слишком мала, чтобы конкурировать с цельными фруктами. Часто бесконтрольное употребление сладостей превращается в метаболическую ловушку, когда кажущаяся легкость продукта провоцирует переедание.

Специалисты рекомендуют употреблять не более одной-двух штук после полноценного обеда, чтобы избежать резких скачков глюкозы в крови. Важно помнить, что физиологическая потребность в быстрых углеводах часто обостряется после психоэмоциональных нагрузок, когда мозгу требуется подпитка для нивелирования последствий стресса.

Однако системная привычка заменять приемы пищи зефиром может замедлить обмен веществ не хуже, чем высококалорийный алкоголь, из-за которого вес замирает даже при соблюдении строгих ограничений.

"Репутация зефира как полезного десерта связана прежде всего с его составом. В отличие от тортов, шоколада и печенья, в зефире практически нет жира. За счет этого он менее калориен и обычно легче переносится желудочно-кишечным трактом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о зефире

Можно ли есть зефир при похудении?

Зефир допустим в рационе при дефиците калорий в строго ограниченном количестве (1 шт. в день), так как он содержит много сахара и обладает высоким гликемическим индексом.

В чем главная польза пектина в составе зефира?

Пектин является мягким сорбентом и пищевым волокном, которое помогает выводить токсины и поддерживает здоровую микрофлору кишечника, но его концентрация в десерте невелика.

Чем зефир на агар-агаре отличается от обычного?

Агар-агар производится из морских водорослей и содержит йод, железо и кальций, что делает такой зефир более полезным для щитовидной железы по сравнению с десертами на желатине.

Почему нельзя есть зефир натощак?

Употребление сахаросодержащих продуктов на пустой желудок вызывает резкий выброс инсулина, что ведет к быстрому возвращению чувства голода и создает нагрузку на поджелудочную железу.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
