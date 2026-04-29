Женщины постарше стали магнитом для молодых мужчин: причина оказалась совсем не романтичной

Молодые мужчины, испытывающие тревогу из-за нестабильной политической и экономической ситуации, финансовых и эмоциональных трудностей, ищут в женщинах постарше устойчивость, заботу и принятие, а также более зрелую сексуальность. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Фото: Pravda by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина в кафе

Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на исследование сообщил, что за последние два-три года выросло число молодых мужчин, предпочитающих отношения с женщинами старше себя. Почти 40% опрошенных мужчин в возрасте от 20 до 30 лет признались, что чувствуют большую симпатию к зрелым партнершам.

Наумова подчеркнула, что интерес молодых мужчин к женщинам старше часто усиливается под влиянием фильмов и соцсетей. Такие отношения романтизируются и начинают восприниматься как привлекательный сценарий. Но за этим может стоять не только мода, а попытка найти спокойствие на фоне тревоги.

"Молодые мужчины сильно подвержены влиянию извне. Через фильмы и соцсети идет романтизация таких отношений. В нестабильное время многие ищут способ справиться с внутренней тревогой. Мужчины переживают из-за политической ситуации, из-за того, что родственники, друзья, братья или знакомые отправляются на фронт. Каждый по-своему воспринимает эту информацию, но очень многие находятся в напряжении", — объяснила она.

Психотерапевт отметила, что на выбор партнерши могут влиять финансовые трудности и ощущение неустроенности. Мужчины, которые еще не определились с работой и своим местом в жизни, могут сильнее чувствовать тревогу за настоящее и будущее. На этом фоне женщина старше воспринимается как более устойчивая, опытная и готовая принять партнера с его переживаниями.

"В некоторых сферах ограниченное количество рабочих мест, и у человека возникает выбор: оставаться в России на меньшие деньги или уходить в зарубежную компанию за пределами страны. Молодые мужчины могут ощущать неустойчивость, если у них есть финансовые и эмоциональные трудности. В такой ситуации им хочется видеть рядом заботливую, теплую и зрелую женщину. Женщина постарше часто имеет больше опыта, определенности и ясности. Иногда она может взять на себя часть финансовых трудностей", — пояснила специалист.

Психотерапевт добавила, что у таких отношений есть как плюсы, так и минусы. Плюсом может быть эмоциональная и психологическая близость, а также более спокойное отношение женщины к себе и своим желаниям. Среди сложностей — возможное отсутствие общих детей, смещение ролей и ситуация, когда женщина становится главной фигурой в паре.

"Женщина в 40 лет уже не так сильно обеспокоена немедленной свадьбой и срочным рождением детей. Она может быть более раскрепощенной, знать свое тело и понимать, что ей нравится. Для мужчины интимная сторона таких отношений может быть более насыщенной и привлекательной. Но у неравного брака есть трудности: в такой семье может не быть совместных детей, а женщина как более старшая, опытная и финансово устойчивая может стать главной фигурой в паре", — заключила Наумова.