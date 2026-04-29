Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards
Скрытые причины поломок в дороге: что забывают проверить 90% водителей
Скрытые пожиратели тока: какие устройства незаметно опустошают кошелек хозяев
Женщины постарше стали магнитом для молодых мужчин: причина оказалась совсем не романтичной
Игнорировать больше нельзя: чем грозят Елене Исинбаевой накопленные долги в России
От сибирских пейзажей к рулетке: на Алтае открывают элитную игорную зону
Мифы развеяны: назначена точная дата выхода новой модели Lada Azimut на главный конвейер в Тольятти
Конец эпохи дешевого серфинга: тюменцев предупредили о грядущем росте расходов на интернет

Сахар растет молча: преддиабет можно заметить только одним способом

Здоровье

Преддиабет — это начальная стадия диабета второго типа, которая развивается по тем же механизмам, но не имеет физических симптомов, поэтому распознать его можно только своевременным обследованием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Барсуков отметил, что преддиабет относится к той же цепочке нарушений, что и диабет второго типа. Это состояние можно считать начальным этапом, когда проблема уже формируется, но человек еще может не замечать изменений. Поэтому важно заранее понимать свои риски и не ждать появления явных симптомов.

"Преддиабет — это начальная стадия диабета второго типа, и механизм у него ровно такой же, как при диабете. Основная причина — избыточная масса тела и ожирение при наследственной предрасположенности. Если человек знает, что у него папа, мама, бабушка или дедушка с диабетом, ему особенно важно не набирать лишний вес. Все, что он может сделать в такой ситуации, — следить за формой. Это снижает риск, если наследственная предрасположенность уже есть", — пояснил он.

Эндокринолог подчеркнул, что главная сложность преддиабета — отсутствие явных физических симптомов. Человек может не ощущать изменений и не связывать свое состояние с нарушением углеводного обмена. Поэтому решающее значение имеет не самодиагностика, а своевременное обследование.

"Факторы риска при преддиабете ровно такие же, как при диабете: избыточный вес, наследственность, сердечно-сосудистые заболевания и возраст. Начиная с 45 лет, даже если у человека нет лишнего веса и других сопутствующих проблем, сахар все равно нужно проверять хотя бы раз в год. Преддиабет сам по себе никак не проявляется, поэтому ориентироваться только на самочувствие нельзя. Именно обследование позволяет вовремя заметить, что уровень сахара начал повышаться", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Силовые структуры
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Последние материалы
Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
Американцы до сих пор не разгадали секрет КГБ: шпионское устройство работало без проводов и батареек
ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards
Тур сорвался — деньги обязаны вернуть: компании надеются, что вы не знаете
Скрытые причины поломок в дороге: что забывают проверить 90% водителей
Миф из советского детства: почему на самом деле Манту можно мочить и ничего не будет
Скрытые пожиратели тока: какие устройства незаметно опустошают кошелек хозяев
Женщины постарше стали магнитом для молодых мужчин: причина оказалась совсем не романтичной
Смертельная любезность: моргание фарами на перекрестке может оставить вас без машины и денег
Секреты голливудских атлетов: пять утренних привычек, меняющих контуры тела за месяц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.