Сахар растет молча: преддиабет можно заметить только одним способом

Преддиабет — это начальная стадия диабета второго типа, которая развивается по тем же механизмам, но не имеет физических симптомов, поэтому распознать его можно только своевременным обследованием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Барсуков отметил, что преддиабет относится к той же цепочке нарушений, что и диабет второго типа. Это состояние можно считать начальным этапом, когда проблема уже формируется, но человек еще может не замечать изменений. Поэтому важно заранее понимать свои риски и не ждать появления явных симптомов.

"Преддиабет — это начальная стадия диабета второго типа, и механизм у него ровно такой же, как при диабете. Основная причина — избыточная масса тела и ожирение при наследственной предрасположенности. Если человек знает, что у него папа, мама, бабушка или дедушка с диабетом, ему особенно важно не набирать лишний вес. Все, что он может сделать в такой ситуации, — следить за формой. Это снижает риск, если наследственная предрасположенность уже есть", — пояснил он.

Эндокринолог подчеркнул, что главная сложность преддиабета — отсутствие явных физических симптомов. Человек может не ощущать изменений и не связывать свое состояние с нарушением углеводного обмена. Поэтому решающее значение имеет не самодиагностика, а своевременное обследование.

"Факторы риска при преддиабете ровно такие же, как при диабете: избыточный вес, наследственность, сердечно-сосудистые заболевания и возраст. Начиная с 45 лет, даже если у человека нет лишнего веса и других сопутствующих проблем, сахар все равно нужно проверять хотя бы раз в год. Преддиабет сам по себе никак не проявляется, поэтому ориентироваться только на самочувствие нельзя. Именно обследование позволяет вовремя заметить, что уровень сахара начал повышаться", — заключил врач.