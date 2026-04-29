Этот напиток поможет весу уходить быстрее: худеющие сами часто сводят эффект на нет

Черный кофе без добавок помогает снижать вес, поскольку кофеин влияет на центр управления питанием, скорость метаболизма, кровообращение и процессы расщепления жира. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Фото: unsplash.com by Candice Picard is licensed under Free to use under the Unsplash License Женщина с горячим напитком

Гончарова пояснила, что черный кофе может участвовать в снижении веса за счет действия кофеина. Это вещество влияет на процессы, связанные с аппетитом, работой пищеварительной системы и обменом веществ. При этом значение имеет отсутствие добавок: сахар, молоко или сливки уже меняют калорийность напитка и могут снижать ожидаемый эффект.

"Кофеин является известным липолитиком, адренергетиком и адреномиметиком. Он действует через нейромедиаторы и нейропептиды, влияя на головной мозг, центр управления питанием и регуляцию пищевого поведения. Также кофеин связан с выработкой гормонов пищеварения, работой рецепторов печени, желчеотделением, мочевыделением, фильтрационной функцией почек и кровообращением. Поэтому черный кофе с нулевой калорийностью и влиянием на скорость метаболизма может способствовать снижению веса", — уточнила она.

Врач добавила, что такой эффект нельзя автоматически переносить на любой кофейный напиток. Молотый и растворимый кофе отличаются по составу, поэтому их действие на организм может быть разным. Это важно учитывать тем, кто рассчитывает на влияние кофеина на вес и обменные процессы.

"Мы говорим о кофе, который молотый и приготовлен стандартными методами. Растворимый кофе — принципиально другой продукт. Молотый кофе из зерен и кофе, приготовленный из сублимированного растворимого продукта, — это разные продукты. У них разный состав и, соответственно, разное биологическое действие. Поэтому оценивать влияние кофе на организм нужно с учетом того, какой именно напиток человек пьет", — подчеркнула специалист.

Врач обратила внимание, что универсальной нормы кофе для всех не существует. Количество напитка зависит от индивидуальной чувствительности конкретного человека. Одни спокойно переносят несколько чашек в день, а другим достаточно небольшого объема, чтобы получить бодрость без вреда.

"Все зависит от индивидуальной чувствительности конкретного человека к кофе. Есть люди, которые пьют кофе много, и для них это почти лекарство от всех болезней. Для меня количество чашек кофе в день, наверное, мало ограничено: четыре-пять точно, в том числе хоть на ночь. Но есть люди, которые чувствительны к кофе. Для них 100 миллилитров в день будут той меркой, которая позволит сохранить тонус и бодрость, но не будет наносить вред", — заключила Гончарова.