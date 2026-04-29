Нерв в запястье попал в ловушку: промедление может оставить пальцы без чувствительности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Туннельный синдром возникает, когда нерв защемляется в узком анатомическом канале, чаще всего в области запястья, из-за чего появляются боль и онемение пальцев. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

Женщина держится за бок
Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина держится за бок

Соков объяснил, что туннельным синдромом называют защемление нерва в участке, где он проходит через узкий канал или связку. Самый частый пример — карпальный синдром, при котором срединный нерв сдавливается в области запястья. По словам врача, такая проблема нередко возникает после долгой работы за компьютером или продолжительной нагрузки на руки.

"Карпальный синдром обычно возникает при длительной работе за компьютером или продолжительной физической нагрузке на руки. Он проявляется болью и онемением в области первого, второго и третьего пальцев кисти. В такой ситуации проводится обследование, чтобы подтвердить диагноз. Если диагноз подтверждается, выполняется лечебная блокада. Если она не помогает, хирургически рассекается связка, которая сдавливает нерв и мешает ему нормально работать", — пояснил врач.

Невролог уточнил, что туннельный синдром не всегда означает прямую угрозу для жизни или тяжелые последствия. Главный риск связан с тем, что при длительном сдавлении нерва нарушения могут стать стойкими. В такой ситуации даже операция не всегда помогает полностью восстановить чувствительность и убрать боль.

"Если долго не лечить карпальный синдром, могут возникнуть стойкие нарушения. Хирургическое лечение может не дать результата, если уже есть структурные повреждения нерва. У человека может сохраняться стойкое онемение и болевой синдром в той зоне, за которую отвечает этот нерв. Карпальный канал — самый частый и яркий пример, но туннельные синдромы бывают и в области лучевого или тарзального канала. Такие нарушения могут возникать там, где нерв проходит через связку", — предупредил Соков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.