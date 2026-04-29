Когда фитотерапия становится врагом: эксперты разъяснили правила лечения почечных патологий

Здоровье

Почки выполняют роль высокотехнологичного биологического фильтра, очищая кровь от токсинов и поддерживая гомеостаз. Однако нарушение метаболических процессов часто приводит к кристаллизации солей и минералов, в результате чего формируются конкременты — от микроскопического песка до крупных структур. Если образование не превышает 5 мм, оно способно покинуть организм естественным путем, в то время как более масштабные оксалаты или ураты требуют серьезного медицинского контроля.

Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина держится за бок

При обнаружении признаков мочекаменной болезни, таких как дискомфорт в пояснице или изменение прозрачности мочи, первичным шагом должна стать диагностика. Фитотерапия и народные методы могут выступать эффективным дополнением к основной терапии, помогая мягко выводить мелкие фракции. Для поддержания функции почек часто применяются натуральные диуретики и антисептики, например, клюквенные морсы или лавровый настой, который благотворно влияет на обмен веществ.

"Использование любых народных рецептов допустимо исключительно после консультации с профильным специалистом и проведения УЗИ, так как попытка самостоятельно 'выгнать' крупный камень может привести к заклиниванию мочеточника и экстренной операции", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Как сообщает Общественная служба новостей, лимонный сок, богатый цитратами, эффективно препятствует росту новых кристаллов. Также для очищения рекомендуются отвары толокнянки, обладающей выраженным антибактериальным действием, и сборы на основе ягод брусники. Важно помнить, что избыточный прием любых препаратов без контроля, например, когда пенсионеры пьют лекарства горстями, несет скрытые риски для здоровья систем организма.

Ответа на популярные вопросы о камнях в почках

Может ли лимонная вода растворить камни?

Цитраты, содержащиеся в лимоне, способны замедлять рост новых образований и способствовать размягчению лишь определенных видов мелких камней, но не являются гарантированным средством удаления крупных конкрементов.

Безопасно ли пить мочегонные травы без врача?

Нет, бесконтрольный прием диуретиков может спровоцировать внезапное движение камня, что вызовет почечную колику и риск блокировки оттока мочи.

Какая минеральная вода полезна при этой болезни?

Тип воды подбирается строго по химическому составу камней: при оксалатах показаны одни источники, при уратах — совершенно другие, так как неправильный pH воды только ускорит рост кристаллов.

Помогает ли теплая ванна при болях?

Тепло способствует расслаблению гладкой мускулатуры мочевыводящих путей, что может облегчить отхождение песка, однако при наличии воспаления или высокой температуры нагрев категорически противопоказан.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
