Кишинёв выбирает дистанцию: скрытый смысл манёвров, за которыми стоит разрыв связей с Москвой
Главный страх немецких политиков: одно решение ЕС заставит платить за чужой террор
Секреты выбора монитора: что скрывают характеристики и как не купить мыло вместо качества
Ошибки при стирке кроссовок в машинке, которые могут полностью испортить обувь навсегда
Автохитрости вне закона: как за один девайс можно лишиться прав почти на полтора года
Климатическая аномалия усиливается: Россию ждут резкие перепады от зноя к штормам
Невидимые барьеры: как льготы для матерей могут усложнить поиск работы
Капризы разогретого мотора: почему автомобиль отказывается заводиться после поездки
Искусственный интеллект и погода: где заканчивается наука и начинается хаос

Лысина вместо блонда: косметолог раскрыла правду о жутком мелировании Гогена Солнцева

Здоровье » Красота

Ожог кожи головы во время мелирования указывает на серьезные просчеты в технике выполнения процедуры, считает врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. Подобные травмы в индустрии красоты считаются недопустимыми, так как специфика классического осветления на фольге подразумевает отсутствие прямого контакта химического состава с эпидермисом.

Тем не менее, инцидент с шоуменом Гогеном Солнцевым, который лишился части волосяного покрова после посещения столичного салона, подтверждает риски даже при визите к профессионалам.

Как сообщает NewsInfo.Ru, пострадавшему артисту уже провели первую операцию по трансплантации, однако впереди его ждут еще два этапа восстановления.

Специалист акцентирует внимание на том, что мелирование — это ювелирная работа, при которой мастер должен отступать от корней. Егорова недоумевает, каким образом агрессивный реагент оказался на коже, ведь технология предполагает изоляцию прядей внутри фольги.

Эксперт полагает, что причиной химического ожога могло стать грубое нарушение протокола: использование слишком высокой концентрации окислителя или небрежность в нанесении.

В случаях, когда фолликулы серьезно повреждены, пациентам часто требуется помощь трихолога, чтобы понять, помогут ли густые локоны вернуть только хирургические методы или возможна терапия.

"Причиной ожога при мелировании часто становится "сползание" фольги или чрезмерное набухание состава внутри нее, что приводит к вытеканию смеси на кожу. Если мастер использует порошок на высоких оксидах в закрытой технике без должного контроля, термическая реакция может стать неуправляемой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Комментируя ситуацию с известным шоуменом, Татьяна Егорова выразила сомнение, что такие последствия могли возникнуть в сертифицированном заведении с опытным персоналом.

"Я сама делаю мелирование в салоне. Как так получилось, что мастер нанес именно на кожу состав? Очень странно", — отреагировала Егорова.

Чтобы минимизировать риски, важно проверять квалификацию колориста, ведь часто даже банальная экономия выходит боком при выборе материалов или специалистов.

"Я думаю, что он пошел в VIP-салон, а не в какой-нибудь подвал, где мастера-самоучки, я думаю, что он пошел в сертифицированный салон. Но очень странно, что у него в дорогом салоне произошел ожог от мелирования. У меня много-много вопросов к этому случаю", — также добавила Татьяна Егорова.

Ответы на популярные вопросы о мелировании и безопасности

Должна ли краска при мелировании щипать кожу?

Нет, при правильном мелировании на фольге состав вообще не должен касаться кожи головы, следовательно, никаких дискомфортных ощущений быть не может.

Что делать, если во время окрашивания в салоне чувствуется жжение?

Необходимо немедленно сообщить об этом мастеру, чтобы он смыл состав, так как это может быть признаком аллергической реакции или химического ожога.

Как проверить квалификацию колориста перед процедурой?

Рекомендуется изучить портфолио работ, уточнить наличие сертификатов об обучении работе на конкретных брендах красителей и прочитать отзывы в независимых источниках.

Помогают ли домашние средства при ожогах после окрашивания?

При получении химического ожога нельзя заниматься самолечением или использовать специи и масла; необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью к дерматологу.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Забудьте про чахлые бутоны: эта копеечная схема заставит пионы выдавать цветы размером с тарелку
Садоводство, цветоводство
Забудьте про чахлые бутоны: эта копеечная схема заставит пионы выдавать цветы размером с тарелку
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Избавьтесь от цепей на шее: четыре эффективных способа убрать холку в домашних условиях
Избавьтесь от цепей на шее: четыре эффективных способа убрать холку в домашних условиях
Последние материалы
Спутниковый блэкаут: США экстренно засекретили масштаб разгрома своих военных баз
Ловушка для ленивых: какие ошибки при монтаже холодного потолка стоят владельцам комфорта
Секреты выбора монитора: что скрывают характеристики и как не купить мыло вместо качества
Тихая угроза офисного кресла: как вернуть подвижность позвоночнику за несколько минут в день
Ошибки при стирке кроссовок в машинке, которые могут полностью испортить обувь навсегда
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Лысина вместо блонда: косметолог раскрыла правду о жутком мелировании Гогена Солнцева
Яблоки по-новому: как превратить привычную выпечку в изысканный десерт
Автохитрости вне закона: как за один девайс можно лишиться прав почти на полтора года
Секрет рубинового цвета: этот главный ингредиент сделает идеальной домашнюю аджику
