Лысина вместо блонда: косметолог раскрыла правду о жутком мелировании Гогена Солнцева

Ожог кожи головы во время мелирования указывает на серьезные просчеты в технике выполнения процедуры, считает врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. Подобные травмы в индустрии красоты считаются недопустимыми, так как специфика классического осветления на фольге подразумевает отсутствие прямого контакта химического состава с эпидермисом.

Тем не менее, инцидент с шоуменом Гогеном Солнцевым, который лишился части волосяного покрова после посещения столичного салона, подтверждает риски даже при визите к профессионалам.

Как сообщает NewsInfo.Ru, пострадавшему артисту уже провели первую операцию по трансплантации, однако впереди его ждут еще два этапа восстановления.

Специалист акцентирует внимание на том, что мелирование — это ювелирная работа, при которой мастер должен отступать от корней. Егорова недоумевает, каким образом агрессивный реагент оказался на коже, ведь технология предполагает изоляцию прядей внутри фольги.

Эксперт полагает, что причиной химического ожога могло стать грубое нарушение протокола: использование слишком высокой концентрации окислителя или небрежность в нанесении.

В случаях, когда фолликулы серьезно повреждены, пациентам часто требуется помощь трихолога, чтобы понять, помогут ли густые локоны вернуть только хирургические методы или возможна терапия.

"Причиной ожога при мелировании часто становится "сползание" фольги или чрезмерное набухание состава внутри нее, что приводит к вытеканию смеси на кожу. Если мастер использует порошок на высоких оксидах в закрытой технике без должного контроля, термическая реакция может стать неуправляемой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Комментируя ситуацию с известным шоуменом, Татьяна Егорова выразила сомнение, что такие последствия могли возникнуть в сертифицированном заведении с опытным персоналом.

"Я сама делаю мелирование в салоне. Как так получилось, что мастер нанес именно на кожу состав? Очень странно", — отреагировала Егорова.

Чтобы минимизировать риски, важно проверять квалификацию колориста, ведь часто даже банальная экономия выходит боком при выборе материалов или специалистов.

"Я думаю, что он пошел в VIP-салон, а не в какой-нибудь подвал, где мастера-самоучки, я думаю, что он пошел в сертифицированный салон. Но очень странно, что у него в дорогом салоне произошел ожог от мелирования. У меня много-много вопросов к этому случаю", — также добавила Татьяна Егорова.

Ответы на популярные вопросы о мелировании и безопасности

Должна ли краска при мелировании щипать кожу?

Нет, при правильном мелировании на фольге состав вообще не должен касаться кожи головы, следовательно, никаких дискомфортных ощущений быть не может.

Что делать, если во время окрашивания в салоне чувствуется жжение?

Необходимо немедленно сообщить об этом мастеру, чтобы он смыл состав, так как это может быть признаком аллергической реакции или химического ожога.

Как проверить квалификацию колориста перед процедурой?

Рекомендуется изучить портфолио работ, уточнить наличие сертификатов об обучении работе на конкретных брендах красителей и прочитать отзывы в независимых источниках.

Помогают ли домашние средства при ожогах после окрашивания?

При получении химического ожога нельзя заниматься самолечением или использовать специи и масла; необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью к дерматологу.

