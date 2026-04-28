Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку

Избыток сахара в рационе сокращает период активной жизни не напрямую, а через набор лишнего веса и развитие метаболического синдрома, однако для физически активных людей сладкое может быть необходимо для восполнения больших энергозатрат. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Калинчев объяснил, что у людей, которые едят много сладкого, выше вероятность набора лишнего веса. Именно он, а не сахар отдельно, чаще становится отправной точкой для проблем со здоровьем. При ожирении снижается подвижность, растет риск хронических заболеваний, а у мужчин может падать уровень тестостерона.

"Если человек много ест сладкого, с большой долей вероятности у него будет лишний вес. А лишний вес — это метаболический синдром, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, риски инфарктов, онкологии, желчекаменной болезни, атеросклероза. Такой человек чаще болеет, становится менее подвижным и менее активным. У мужчин есть зависимость: чем больше размер талии, тем ниже уровень тестостерона", — пояснил он.

При этом врач подчеркнул, что влияние сахара зависит от образа жизни человека. При лишнем весе и ожирении сладкое действительно может усиливать проблемы. А у здоровых и физически активных людей, которые тратят много энергии, такая еда не всегда приводит к негативным последствиям.

"Людям с лишним весом, а тем более с ожирением, сладкое лучше не есть вообще. А здоровые, физически активные люди, которые не склонны к набору веса, могут позволить себе сладкое без последствий. Дети при высокой двигательной активности тоже могут есть сладкое, и с ними ничего не будет. То же касается взрослых без лишнего веса и с высокими энергозатратами", — отметил эндокринолог.

По словам специалиста, главный ориентир — не абстрактный запрет на сахар, а состояние здоровья и уровень энергозатрат. Люди, занятые тяжелым физическим трудом, могут тратить столько энергии, что обычной едой восполнить ее трудно. В таких случаях сладкое становится быстрым способом добрать калории.

"Возьмем, например, строителей или людей, которые много работают физически. Они могут есть сладкое хоть целый день, потому что у них колоссальные энергозатраты. Обычной едой такой объем калорий иногда просто не съесть. Поэтому они добирают энергию простыми углеводами, и для них это не несет тех же последствий, что для малоподвижного человека с ожирением", — указал диетолог.

Калинчев призвал разделять обычное употребление сладкого и ситуацию, когда оно уже становится фактором риска. По его словам, ограничения нужны не всем, а прежде всего тем, у кого сладкое связано с набором веса и ухудшением самочувствия. Для людей с высокими энергозатратами логика питания может быть другой.