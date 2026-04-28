Тревожный тренд на трассах: за что водители Сургутского района платят самую высокую цену в 2026 году
Всевидящее око на фасаде: одна ошибка с установкой видеокамеры гарантированно приведёт в суд
Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ
Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
Международны амбиция: как Челябинская область выстраивает партнёрство с королевством Таиланд
Тревога не появляется из воздуха: ее каждый день подкармливает одна незаметная ошибка
Финансовая грамотность спасает детей от взрослой ошибки: подростки рано попадают в денежную ловушку

Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку

Здоровье

Избыток сахара в рационе сокращает период активной жизни не напрямую, а через набор лишнего веса и развитие метаболического синдрома, однако для физически активных людей сладкое может быть необходимо для восполнения больших энергозатрат. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Калинчев объяснил, что у людей, которые едят много сладкого, выше вероятность набора лишнего веса. Именно он, а не сахар отдельно, чаще становится отправной точкой для проблем со здоровьем. При ожирении снижается подвижность, растет риск хронических заболеваний, а у мужчин может падать уровень тестостерона.

"Если человек много ест сладкого, с большой долей вероятности у него будет лишний вес. А лишний вес — это метаболический синдром, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, риски инфарктов, онкологии, желчекаменной болезни, атеросклероза. Такой человек чаще болеет, становится менее подвижным и менее активным. У мужчин есть зависимость: чем больше размер талии, тем ниже уровень тестостерона", — пояснил он.

При этом врач подчеркнул, что влияние сахара зависит от образа жизни человека. При лишнем весе и ожирении сладкое действительно может усиливать проблемы. А у здоровых и физически активных людей, которые тратят много энергии, такая еда не всегда приводит к негативным последствиям.

"Людям с лишним весом, а тем более с ожирением, сладкое лучше не есть вообще. А здоровые, физически активные люди, которые не склонны к набору веса, могут позволить себе сладкое без последствий. Дети при высокой двигательной активности тоже могут есть сладкое, и с ними ничего не будет. То же касается взрослых без лишнего веса и с высокими энергозатратами", — отметил эндокринолог.

По словам специалиста, главный ориентир — не абстрактный запрет на сахар, а состояние здоровья и уровень энергозатрат. Люди, занятые тяжелым физическим трудом, могут тратить столько энергии, что обычной едой восполнить ее трудно. В таких случаях сладкое становится быстрым способом добрать калории.

"Возьмем, например, строителей или людей, которые много работают физически. Они могут есть сладкое хоть целый день, потому что у них колоссальные энергозатраты. Обычной едой такой объем калорий иногда просто не съесть. Поэтому они добирают энергию простыми углеводами, и для них это не несет тех же последствий, что для малоподвижного человека с ожирением", — указал диетолог.

Калинчев призвал разделять обычное употребление сладкого и ситуацию, когда оно уже становится фактором риска. По его словам, ограничения нужны не всем, а прежде всего тем, у кого сладкое связано с набором веса и ухудшением самочувствия. Для людей с высокими энергозатратами логика питания может быть другой.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Мировая кооперация
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Последние материалы
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России
Золотистая корочка и сок внутри: мастер-класс по правильной обжарке шашлыка из баранины
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Пять уколов против аллергии: как новая российская вакцина меняет лечение
Инфляционный удар по гаджетам: что ждет цифровую корзину россиян в 2026 году
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
28 апреля: первый фильм Эйзенштейна, Байконур и Анжелика
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Слушать внутренние часы: как правильно тренироваться вечером, не жертвуя качеством сна
