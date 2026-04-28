Тревога не появляется из воздуха: ее каждый день подкармливает одна незаметная ошибка

Снизить тревогу из-за событий, которые человек не может контролировать, помогает понимание границ своего влияния: важно ограничивать поток негативных новостей и не зацикливаться на том, что невозможно изменить. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Фото: freepik is licensed under public domain Психологические проблемы

Абравитова объяснила, что первый шаг — признать: контролировать все невозможно. Без этого понимания человек может постоянно ждать плохих новостей и жить в напряжении. Негативная информация в таком состоянии не просто расстраивает, а поддерживает стресс.

"Если человек не понимает, что он не все может контролировать, он фактически обречен жить в стрессе. Он будет все время ждать плохих новостей, ждать, что случится что-то страшное. Любая негативная информация будет на него влиять и поддерживать это состояние. Когда понимание границ контроля есть, справляться с переживаниями становится гораздо проще", — пояснила психолог.

Специалист отметила, что люди по-разному реагируют на поток тревожных новостей. Одни стараются ограничить телевизор, новостные каналы и переключиться на более спокойные занятия. Другие, наоборот, бессознательно ищут пугающую информацию, чтобы подтверждать свое состояние.

"Бывает, что человеку страшно, он находится в стрессе, но при этом снова и снова ищет именно тревожные новости. Так он бессознательно подтверждает собственное состояние и не дает тревоге снизиться. Это самый тяжелый сценарий, потому что напряжение постоянно подпитывается. В итоге человек живет в состоянии внутреннего и внешнего тремора", — подчеркнула Абравитова.

Абравитова советует мысленно разделять тревожные ситуации по степени личной вовлеченности. Самая сильная реакция оправданна, когда происходящее напрямую касается самого человека или его близких. Чем меньше у человека возможности повлиять на ситуацию, тем ниже должен быть уровень тревоги.

"Первый уровень — это вы сами и самые близкие, и здесь тревога обоснована: если происходит что-то плохое, нужно быстро реагировать и принимать меры. Второй уровень — друзья, знакомые, работа, где переживание уже должно быть менее острым. Все, что находится дальше и почти не зависит от вас, не должно вызывать такую же сильную реакцию. В таких случаях уровень тревоги должен быть низким или совсем уходить", — добавила психолог.

По ее словам, такую схему можно даже нарисовать на бумаге. Так человеку проще увидеть, где от него действительно зависят решения и действия, а где тревога не помогает, а только забирает силы. Если повлиять на ситуацию почти невозможно, важно не превращать чужие или далекие события в постоянный личный стресс.