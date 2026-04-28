Пенсионеры пьют лекарства горстями: главный риск скрыт не в числе препаратов

Риск для здоровья при лекарственной терапии определяется не числом препаратов, а обоснованностью их назначения и врачебным контролем: самостоятельный подбор или замена лечения могут привести к ухудшению состояния и тяжелым осложнениям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на статистику специалистов РГНКЦ сообщила, что 62% граждан старше 65 лет ежедневно употребляют пять и более медикаментов. При этом практически все пенсионеры регулярно проходят терапию, однако каждый четвертый назначает себе лечение самостоятельно, ориентируясь на рекламу или рекомендации знакомых.

Лапа объяснила, что опасность зависит не от количества таблеток, а от того, насколько правильно назначена терапия. Даже один препарат может навредить, если человек принимает его без показаний и контроля специалиста. Особенно рискованно, когда пациент сам берет на себя ответственность за лечение, не имея медицинского образования.

"Назначение любой терапии — пять таблеток, четыре таблетки, иногда даже одна — может быть опасным, если оно сделано неправильно. Если препарат назначает не врач, а человек без специального образования, это вопрос ответственности. Самостоятельно принимать такие решения очень опасно. Лучше получать квалифицированную помощь и принимать именно те препараты, которые назначил доктор. Если речь идет о витаминах, серьезных последствий может и не быть, но с лекарствами такой подход недопустим", — сказала она.

Врач подчеркнула, что наиболее тяжелые ситуации возникают при самостоятельном приеме серьезных препаратов или заместительной терапии. Нередко пациенты ориентируются на советы знакомых, а затем обращаются к специалисту уже с ухудшением состояния. В таких случаях последствия могут быть не просто неприятными, а трудно обратимыми.

"Самое опасное — когда человек самостоятельно заменяет препарат, назначенный врачом. Потом он приходит и говорит, что лечение не помогает, хотя сам изменил схему. Острое состояние еще можно вылечить, если вовремя обратиться за помощью и правильно подобрать терапию. Но когда пациент берет ответственность на себя и затягивает лечение, болезнь может перейти в хроническую форму, и такие случаи я наблюдала много раз", — предупредила специалист.

Лапа подчеркнула, что первичный прием у терапевта нужен для оценки состояния и выбора дальнейшей тактики лечения. Если жалобы сохраняются или усиливаются, врач должен определить, требуется ли пациенту консультация профильного специалиста. Затягивание с обращением и попытки лечиться по случайным советам приводят к тому, что человек приходит за помощью уже в более сложном состоянии.

"Если происходит хронизация процесса или обострение аутоиммунного заболевания, неправильное лечение может привести к очень тяжелым последствиям. Сейчас у старшего поколения усилились не только сердечно-сосудистые болезни, инфаркты и инсульты, но и аутоиммунные процессы. Это ревматоидные артриты, разные артралгии, гормональные сбои. Такие состояния требуют внимания узкого специалиста, а не только первичного приема у терапевта. Иначе это может привести к фатальным последствиям", — добавила Лапа.

Специалист рекомендовала проходить динамическое наблюдение хотя бы два раза в год, особенно при появлении даже небольших жалоб. Поводом для обращения могут быть головные боли, повышение давления, нарушения мочеиспускания, признаки пиелонефрита или другие очаги инфекции. Чем раньше человек обращается к врачу, тем выше шанс сохранить нормальное самочувствие и не довести болезнь до осложнений.