Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Инвестиции в тыл: ХМАО устанавливает новый стандарт материальной поддержки защитников Отечества
Тревожный тренд на трассах: за что водители Сургутского района платят самую высокую цену в 2026 году
Всевидящее око на фасаде: одна ошибка с установкой видеокамеры гарантированно приведёт в суд
Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ
Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку

Молодость не спасает: почему сердечные катастрофы в России стремительно молодеют

Здоровье

Сердечно-сосудистые катастрофы в последние десятилетия стремительно теряют статус возрастных заболеваний, поражая россиян в самом расцвете сил. Согласно статистике, на долю пациентов младше 45 лет сегодня приходится от 10% до 18% всех зарегистрированных случаев инфарктов и инсультов. Эксперты подчеркивают, что развитие критических состояний у молодежи часто происходит на фоне внешнего здоровья, скрывающего накопленные метаболические нарушения.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева сообщила, что среди молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет инсульты фиксируются в 10-15% случаев от общего объема патологий. При этом у мужчин риск нарушения мозгового кровообращения в этот период в 1,5-2 раза выше, чем у женщин. Сходная динамика прослеживается и в кардиологии: доля инфарктов миокарда в группе до 45 лет достигает 11-18%, где также доминирует мужской пол, пишет Газета.Ru.

Ключевыми факторами риска врачи называют курение, гиподинамию, избыточный вес и игнорирование таких показателей, как уровень холестерина и глюкозы. Маскировать проблему могут даже скрытые воспалительные процессы, например, влияние болезней зубов на сердце и сосуды из-за попадания бактерий в кровоток. Систематический контроль давления и качества сна вкупе с отказом от вредных привычек способны предотвратить до 80% сосудистых катастроф.

"Инфаркт у молодых — это всегда результат пренебрежения базовыми сигналами организма и накопленного клеточного стресса, который можно купировать на ранних стадиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о ранних инфарктах и инсультах

Почему мужчины чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми катастрофами до 45 лет?

Это связано с отсутствием защитного влияния эстрогенов, которые оберегают сосуды женщин до периода менопаузы, а также с более высокой распространенностью вредных привычек и игнорированием стресса.

Может ли инфаркт произойти у абсолютно здорового на вид молодого человека?

Да, если у него есть генетическая предрасположенность к высокому холестерину или скрытые аномалии строения сосудов, которые внезапно проявляются при экстремальной нагрузке.

Какую роль в профилактике играет питание?

Здоровый рацион снижает уровень системного воспаления и помогает избежать инсулинорезистентности; при этом стоит помнить, что даже газировка бьет по метаболизму сильнее многих твердых сладостей.

Какая продолжительность сна необходима для защиты сердца?

Для полноценного восстановления сердечно-сосудистой и нервной систем медики рекомендуют спать не менее семи часов в сутки без перерывов.

Читайте также

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Тушь больше не подведёт: 5 хитростей делают ресницы густыми без комков и склеивания
Красота и стиль
Тушь больше не подведёт: 5 хитростей делают ресницы густыми без комков и склеивания
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Мир. Новости мира
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Последние материалы
От классики до дерзости: как найти свои идеальные сандалии в новом сезоне
Эффект домино в природе: как исчезновение деревьев навсегда меняет погоду
Больше чем мышцы: почему современные залы заменяют людям отпуск
Прощай, ночная охота: как вечерняя удочка заменяет коту марафон по вашей кровати
Световые секреты: как избежать ошибок при оформлении современной прихожей
Инвестиции в тыл: ХМАО устанавливает новый стандарт материальной поддержки защитников Отечества
Тревожный тренд на трассах: за что водители Сургутского района платят самую высокую цену в 2026 году
Всевидящее око на фасаде: одна ошибка с установкой видеокамеры гарантированно приведёт в суд
Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ
Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты
