Молодость не спасает: почему сердечные катастрофы в России стремительно молодеют

Сердечно-сосудистые катастрофы в последние десятилетия стремительно теряют статус возрастных заболеваний, поражая россиян в самом расцвете сил. Согласно статистике, на долю пациентов младше 45 лет сегодня приходится от 10% до 18% всех зарегистрированных случаев инфарктов и инсультов. Эксперты подчеркивают, что развитие критических состояний у молодежи часто происходит на фоне внешнего здоровья, скрывающего накопленные метаболические нарушения.

Доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева сообщила, что среди молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет инсульты фиксируются в 10-15% случаев от общего объема патологий. При этом у мужчин риск нарушения мозгового кровообращения в этот период в 1,5-2 раза выше, чем у женщин. Сходная динамика прослеживается и в кардиологии: доля инфарктов миокарда в группе до 45 лет достигает 11-18%, где также доминирует мужской пол, пишет Газета.Ru.

Ключевыми факторами риска врачи называют курение, гиподинамию, избыточный вес и игнорирование таких показателей, как уровень холестерина и глюкозы. Маскировать проблему могут даже скрытые воспалительные процессы, например, влияние болезней зубов на сердце и сосуды из-за попадания бактерий в кровоток. Систематический контроль давления и качества сна вкупе с отказом от вредных привычек способны предотвратить до 80% сосудистых катастроф.

"Инфаркт у молодых — это всегда результат пренебрежения базовыми сигналами организма и накопленного клеточного стресса, который можно купировать на ранних стадиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о ранних инфарктах и инсультах

Почему мужчины чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми катастрофами до 45 лет?

Это связано с отсутствием защитного влияния эстрогенов, которые оберегают сосуды женщин до периода менопаузы, а также с более высокой распространенностью вредных привычек и игнорированием стресса.

Может ли инфаркт произойти у абсолютно здорового на вид молодого человека?

Да, если у него есть генетическая предрасположенность к высокому холестерину или скрытые аномалии строения сосудов, которые внезапно проявляются при экстремальной нагрузке.

Какую роль в профилактике играет питание?

Здоровый рацион снижает уровень системного воспаления и помогает избежать инсулинорезистентности; при этом стоит помнить, что даже газировка бьет по метаболизму сильнее многих твердых сладостей.

Какая продолжительность сна необходима для защиты сердца?

Для полноценного восстановления сердечно-сосудистой и нервной систем медики рекомендуют спать не менее семи часов в сутки без перерывов.

