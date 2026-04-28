От десен до диабета: как стоматологическое здоровье влияет на уровень сахара

Состояние полости рта напрямую влияет на функционирование жизненно важных систем организма, включая сердечно-сосудистую и эндокринную. Стоматолог-ортопед Андрей Чернов предупредил, что обычная кровоточивость десен при пародонтите открывает "ворота" для патогенных бактерий. Через поврежденные капилляры микроорганизмы проникают в кровоток, провоцируя выработку маркеров системного воспаления, таких как С-реактивный белок, которые дестабилизируют атеросклеротические бляшки в сосудах.

Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)

Разрыв такой бляшки приводит к мгновенному формированию тромба, что чревато развитием инфаркта миокарда или инсульта в зависимости от локализации пораженного сосуда. Как сообщает Газета.Ru, хроническая инфекция в деснах выступает в роли детонатора для сосудистых катастроф. Чернов подчеркнул, что системное воспаление атакует не только сердце, но и провоцирует инсулинорезистентность, заставляя поджелудочную железу работать на износ, что критично при употреблении сахара в жидком виде из популярных напитков.

"Постоянное присутствие очага инфекции во рту держит иммунную систему в состоянии непрерывного стресса, что постепенно истощает ресурсы организма и снижает его способность противостоять обычным вирусным заболеваниям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики (семейная медицина) Елена Андреевна Морозова.

Для пациентов с сахарным диабетом санация полости рта является обязательным условием терапии, так как воспалительные молекулы блокируют рецепторы к инсулину. Успешное лечение десен позволяет эффективно снижать уровень гликированного гемоглобина и контролировать глюкозу, без чего порой не обойтись даже при строгой диете. Кроме того, стоматологическое здоровье критически важно для профилактики инфекционного эндокардита, особенно у людей, имеющих проблемы с клапанами сердца или принимающих препараты, требующие осторожного сочетания, как в случае с грейпфрутом и таблетками.

Ответы на популярные вопросы о влиянии болезней рта на организм

Может ли чистка зубов предотвратить инфаркт?

Регулярная гигиена снижает риск пародонтита, тем самым уменьшая количество бактерий, способных проникать в кровь и вызывать воспаление сосудистых стенок и разрыв бляшек.

Как связаны десны и сахарный диабет?

Хроническое воспаление в деснах вырабатывает токсины, которые мешают клеткам усваивать инсулин, что приводит к росту сахара в крови и развитию инсулинорезистентности.

Чем опасен зубной камень для иммунитета?

Зубной камень — это колония бактерий, которая заставляет иммунные клетки постоянно работать в режиме атаки, что истощает общие защитные силы организма.

Нужна ли консультация стоматолога перед операцией на сердце?

Да, это необходимо для исключения очагов инфекции, которые могут вызвать эндокардит — опасное воспаление внутренней оболочки сердца после хирургического вмешательства.

