Граница между недомоганием и угрозой жизни: как распознать критический криз дома

Резкий скачок артериального давления требует незамедлительного медицинского вмешательства в случае развития сопутствующей неврологической или органической симптоматики. Основными индикаторами критического состояния организма при гипертензии становятся затяжные головные боли, приступы тошноты, головокружение или рвота. Также поводом для экстренного вызова специалистов является отсутствие терапевтического эффекта от привычных гипотензивных препаратов, когда показатели тонометра продолжают расти вопреки медикаментозной поддержке.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

Валентин Косымский, занимающий пост заместителя главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова, уточнил, что звонить по номеру 103 следует и при нетипичном для пациента росте давления более чем на 20 единиц от привычной нормы. Специалист акцентировал внимание на том, что диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме, предоставляя консультации врачей, которые оценивают тяжесть ситуации и принимают решение о необходимости выезда бригады. При формировании аптечки важно учитывать подобные риски и заранее консультироваться с лечащим врачом о тактике действий при кризах — сообщает Газета.Ru.

"Что касается повышения давления, обратите внимание на сопутствующие симптомы. Если у вас появились продолжительная головная боль, головокружение, тошнота, рвота — это повод набрать номер 103. Также лучше позвонить в скорую, если изменение давление вам не свойственно, но оно резко повысилось на более чем 20 единиц. Еще один повод — повышение давление на фоне поставленного ранее диагноза "гипертоническая болезнь", если при приеме назначенных препаратов ситуация не улучшается", — объяснил Косымский.

Дополнительно доктор напомнил, что своевременная диагностика в поликлиниках позволяет избежать ситуаций, требующих экстренного вмешательства, особенно если пациент соблюдает правила здорового образа жизни и исключает факторы, при которых спиртное крадет ресурс мозга и сосудистой системы.

"Биологические системы организма остро реагируют на любые резкие изменения гомеостаза, и промедление при гипертоническом кризе может привести к необратимым последствиям для сосудов головного мозга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о гипертонии и вызове скорой помощи

Нужно ли вызывать скорую, если давление поднялось без других симптомов?

Если давление поднялось незначительно и вы чувствуете себя удовлетворительно, врачи рекомендуют сначала принять назначенные препараты и проконсультироваться с врачом-консультантом по телефону, так как выезд бригады требуется только при угрозе жизни.

Чем опасен резкий скачок давления на 20 единиц?

Такое изменение свидетельствует о серьезном сосудистом спазме, который при отсутствии контроля может спровоцировать повреждение органов-мишеней, включая сердце, почки и головной мозг.

Может ли диспетчер отказать в приезде врачей?

Специалисты на линии оценивают симптоматику: если ситуация не признана экстренной, вам предоставят подробную медицинскую консультацию и направят к участковому терапевту, однако при признаках криза бригада будет направлена незамедлительно.

Почему таблетки от давления иногда перестают помогать?

Это может быть связано с привыканием организма, сопутствующими заболеваниями или некорректным сочетанием продуктов и медикаментов, например, когда газировка бьет по поджелудочной или нарушает общий метаболизм.

