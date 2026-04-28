Пенсионеры пьют лекарства горстями: главный риск скрыт не в числе препаратов
Золотая мантия Фемиды: во сколько обойдется мечта о дипломе УрГЮУ в 2026 году
Уроков станет меньше, но радоваться рано: школьная реформа может ударить по будущему детей
Кишечная палочка вместо ухода: под Калининградом закрыли приют для ветеранов
Больше чем воины: тайная стратегия трех атаманов, которая спасла Черноморское войско
Копоть на святыне: пожар в Омской области превратил внутреннее убранство церкви в пепел
Бюджетная дыра регионов растет: дефицит на 1,5 трлн рублей раскрыл главную слабость экономики
Греть кастрюли до осени: жители Ростовской области стали заложниками сезонной котельной
Загадка ночного безумия: почему домашние кошки носятся по стенам и кусают руки именно в сумерках

Граница между недомоганием и угрозой жизни: как распознать критический криз дома

Здоровье

Резкий скачок артериального давления требует незамедлительного медицинского вмешательства в случае развития сопутствующей неврологической или органической симптоматики. Основными индикаторами критического состояния организма при гипертензии становятся затяжные головные боли, приступы тошноты, головокружение или рвота. Также поводом для экстренного вызова специалистов является отсутствие терапевтического эффекта от привычных гипотензивных препаратов, когда показатели тонометра продолжают расти вопреки медикаментозной поддержке.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Валентин Косымский, занимающий пост заместителя главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова, уточнил, что звонить по номеру 103 следует и при нетипичном для пациента росте давления более чем на 20 единиц от привычной нормы. Специалист акцентировал внимание на том, что диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме, предоставляя консультации врачей, которые оценивают тяжесть ситуации и принимают решение о необходимости выезда бригады. При формировании аптечки важно учитывать подобные риски и заранее консультироваться с лечащим врачом о тактике действий при кризах — сообщает Газета.Ru.

"Что касается повышения давления, обратите внимание на сопутствующие симптомы. Если у вас появились продолжительная головная боль, головокружение, тошнота, рвота — это повод набрать номер 103. Также лучше позвонить в скорую, если изменение давление вам не свойственно, но оно резко повысилось на более чем 20 единиц. Еще один повод — повышение давление на фоне поставленного ранее диагноза "гипертоническая болезнь", если при приеме назначенных препаратов ситуация не улучшается", — объяснил Косымский.

Дополнительно доктор напомнил, что своевременная диагностика в поликлиниках позволяет избежать ситуаций, требующих экстренного вмешательства, особенно если пациент соблюдает правила здорового образа жизни и исключает факторы, при которых спиртное крадет ресурс мозга и сосудистой системы.

"Биологические системы организма остро реагируют на любые резкие изменения гомеостаза, и промедление при гипертоническом кризе может привести к необратимым последствиям для сосудов головного мозга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о гипертонии и вызове скорой помощи

Нужно ли вызывать скорую, если давление поднялось без других симптомов?

Если давление поднялось незначительно и вы чувствуете себя удовлетворительно, врачи рекомендуют сначала принять назначенные препараты и проконсультироваться с врачом-консультантом по телефону, так как выезд бригады требуется только при угрозе жизни.

Чем опасен резкий скачок давления на 20 единиц?

Такое изменение свидетельствует о серьезном сосудистом спазме, который при отсутствии контроля может спровоцировать повреждение органов-мишеней, включая сердце, почки и головной мозг.

Может ли диспетчер отказать в приезде врачей?

Специалисты на линии оценивают симптоматику: если ситуация не признана экстренной, вам предоставят подробную медицинскую консультацию и направят к участковому терапевту, однако при признаках криза бригада будет направлена незамедлительно.

Почему таблетки от давления иногда перестают помогать?

Это может быть связано с привыканием организма, сопутствующими заболеваниями или некорректным сочетанием продуктов и медикаментов, например, когда газировка бьет по поджелудочной или нарушает общий метаболизм.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Последние материалы
Пенсионеры пьют лекарства горстями: главный риск скрыт не в числе препаратов
Граница между недомоганием и угрозой жизни: как распознать критический криз дома
Не в этой десятилетке: мечты Армении об Евросоюзе разбились о реальность
Золотая мантия Фемиды: во сколько обойдется мечта о дипломе УрГЮУ в 2026 году
Вещи-предатели в гардеробе: эти неочевидные мелочи превращают дорогой наряд в рыночную подделку
Уроков станет меньше, но радоваться рано: школьная реформа может ударить по будущему детей
Конец эпохи кадрового голода: почему российские компании считают, что перехитрили рынок с помощью ИИ
Кишечная палочка вместо ухода: под Калининградом закрыли приют для ветеранов
Итальянский шик в обычной морозилке: как добиться текстуры, которая тает на языке, а не в тарелке
Больше чем воины: тайная стратегия трех атаманов, которая спасла Черноморское войско
