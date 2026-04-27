Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар в жидком виде: почему газировка бьет по поджелудочной сильнее тортов и сладостей

Здоровье

Жидкий сахар из газированных напитков моментально проникает в кровоток, провоцируя резкие колебания уровня глюкозы и критические выбросы инсулина.

Банки с газировкой
Фото: https://unsplash.com by Tuan Nguyen is licensed under Free
Банки с газировкой

По мнению кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, агрессивное воздействие сладкой воды на метаболизм создает предпосылки для долгосрочных проблем со здоровьем. Подобная биохимическая нагрузка часто становится скрытым триггером патологий, когда завышенный уровень глюкозы ошибочно принимается за возрастную издержку, а не за предвестник болезни.

Законодательные инициативы, направленные на ограничение рекламы таких продуктов, уже рассматриваются в Госдуме, напоминает издание Газета. Ru. Несмотря на введение акцизов в 2023 году на напитки с содержанием углеводов более пяти граммов на сто миллилитров, производители находят способы обхода правил.

Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на Дарью Русакову, компании активно заменяют сахар подсластителями, чтобы сохранить привлекательную стоимость.

Однако эксперт подчеркивает, что регулярное употребление даже диетических версий газировки не гарантирует безопасности, а иногда может нанести организму более существенный ущерб, чем классические рецептуры. Систематическое увлечение сладкими шипучими напитками неизбежно ведет к развитию метаболического синдрома.

"Впоследствии у людей, которые злоупотребляют сладкими напитками раньше развивается сахарный диабет второго типа, ожирение и другие метаболические осложнения", — отметила Русакова.

Диетолог добавила, что хотя часть аудитории переориентировалась на овощные соки и минеральную воду, общий уровень спроса на опасные концентраты остается стабильно высоким.

"Избыток маскируемых сахаров в рационе — это прямой путь к системным воспалениям и потере чувствительности клеток к инсулину", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии газировки

Почему газировка опаснее обычных сладостей?

При употреблении жидкости сахар не проходит стадию длительного расщепления в ЖКТ и всасывается практически мгновенно, вызывая инсулиновый шок для поджелудочной железы.

Безопасны ли напитки с пометкой Zero?

Нет, используемые в них сахарозаменители могут негативно влиять на микрофлору кишечника и поддерживать психологическую зависимость организма от сладкого вкуса.

К каким заболеваниям ведет злоупотребление сладкой водой?

Основными рисками являются ожирение, жировая дистрофия печени, преждевременное старение сосудов и сахарный диабет второго типа.

Может ли один стакан газировки в день быть вредным?

Да, при ежедневном потреблении формируется накопительный эффект, который нарушает естественную регуляцию углеводного обмена и может стать причиной метаболической гибкости.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.