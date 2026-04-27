Этот напиток тормозит похудение сильнее сладкого: вес может встать даже на строгой диете

Алкоголь, особенно пиво, повышает гликемический индекс и вызывает брожение в кишечнике, что ведет к избыточной выработке инсулина и набору веса, даже если человек соблюдает диету. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сюракшина объяснила, что алкогольные напитки мешают снижению веса не только из-за калорийности. Они могут влиять на обменные процессы и провоцировать реакции, которые затрудняют похудение. Особенно осторожно врач посоветовала относиться к напиткам, которые резко влияют на углеводный обмен и работу пищеварительной системы.

"Пиво — один из самых вредных напитков в этом смысле, потому что оно повышает гликемический индекс и может откладываться лишним весом. Кроме того, это дрожжевой напиток, который вызывает брожение в кишечнике. Брожение влияет на работу желез внутренней секреции, и они начинают работать не совсем так, как нужно. Это тоже может приводить к лишнему весу и избытку выработки инсулина. А избыток инсулина, естественно, ведет за собой набор веса", — пояснила диетолог.

Она отметила, что проблема касается не только пива. По ее словам, любой алкоголь способен мешать человеку, который старается снизить вес. Поэтому при похудении лучше не пытаться вписать спиртное в диету, а по возможности исключить его из рациона.

"Водка и подобные крепкие напитки тоже мешают похудению. Они состоят из пшеницы, а это глютен, который также повышает уровень инсулина. Получается, что весь алкоголь в этом смысле вреден для человека, который хочет снизить вес. Он мешает худеть и, наоборот, помогает набирать лишний вес. Поэтому алкоголь лучше исключить из рациона", — подчеркнула Сюракшина.

На майские праздники специалист посоветовала в первую очередь ограничивать употребление спиртного. Если человек все же планирует выпить, стоит заранее продумать рацион и добавить продукты с клетчаткой. Она помогает организму выводить шлаки и токсины, в том числе связанные с алкогольной интоксикацией.

"Во время праздников и выходных потребление алкоголя нужно ограничивать. Если человек все же планирует выпить, лучше заранее подготовить продукты с клетчаткой. В первую очередь это зелень: петрушка, укроп, руккола, а также огурцы. Клетчатка способствует выведению из организма шлаков и токсинов. В том числе она помогает выводить алкогольные токсины и снижать интоксикацию организма", — заключила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
