Голод может включить продуктивность на максимум: стоит перейти грань — мозг сразу сдаст позиции

Продуктивность определяется не самим состоянием голода или сытости, а их выраженностью: после обильной еды организм направляет ресурсы на пищеварение, при сильном голоде мозгу не хватает энергии, а для умственной работы наиболее благоприятна умеренная сытость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Соломатина отметила, что продуктивность нельзя оценивать только по принципу "голодный или сытый". Важнее, насколько выражено это состояние и какую работу человеку нужно выполнять. После обильной еды организм переключается на восстановительный режим, поэтому активность закономерно снижается.

"Когда человек наелся и буквально отвалился от стола, кровь перераспределяется в желудочно-кишечный тракт, начинается интенсивное переваривание. Включается парасимпатическая нервная система, которая дает организму сигнал отдыхать. Дополнительно вырабатывается серотонин — гормон удовольствия и комфорта. В таком состоянии человеку хочется лечь, а не активно работать. Поэтому после обильной еды высокая продуктивность маловероятна", — указала специалист.

Врач объяснила, что при умственной нагрузке особенно важен баланс: мозгу нужно достаточно энергии, но без состояния тяжести после еды. Если человек плохо позавтракал и долго работает интеллектуально, ресурс постепенно истощается. В этот момент продуктивность начинает снижаться не из-за лени, а из-за физиологической нехватки доступного топлива для организма.

"Мозг при интенсивной ментальной работе расходует очень много энергии — до 25% от всей энергии тела. Когда этот ресурс заканчивается, падает уровень глюкозы, а митохондрии остаются голодными, потому что хорошо работают именно на глюкозе. Поэтому при усталости, особенно умственной, человеку часто хочется чего-то сладкого, а еще чаще — сладкого и жирного. Конечно, организм не падает сразу, потому что есть запасы гликогена, жира и даже белка. Но извлекать энергию из этих источников ему сложнее", — пояснила диетолог.

Для физической нагрузки, по словам диетолога, питание перед занятием должно быть особенно умеренным. Если организм перегружен едой, ему сложнее быстро переключиться на активную работу. Поэтому перед спортом или интенсивным физическим трудом важна не сытость до тяжести, а комфортное состояние, при котором у человека сохраняются силы для движения.

"Перед спортзалом или физической работой не нужно наедаться, лучше оставаться в состоянии легкого голода, но не такого, чтобы человек падал с ног. Полный желудок мешает активной нагрузке, потому что организм занят перевариванием пищи. Для интенсивной физической работы важна симпатическая нервная система — механизм "бей-беги", который помогает быстрее включиться в движение. В таком состоянии человеку проще выполнять нагрузку. Но сильный голод тоже не подходит, потому что при нем уже не хватает сил", — добавила врач.

Соломатина подчеркнула, что в долгосрочной перспективе на продуктивность влияет не только объем еды, но и качество рациона. Человек может получать избыток калорий, но при этом испытывать дефицит необходимых организму макроэлементов. Такой рацион снижает работоспособность и постепенно ухудшает состояние разных систем организма.

"Человек может получать калорий больше, чем нужно, но при этом недобирать белок, витамины, микроэлементы и ненасыщенные жирные кислоты — тогда продуктивность будет низкой и физически, и ментально. Переедание неправильной еды вызывает колебания глюкозы, что в перспективе может привести к диабету, ухудшает состояние сосудов, кровообращение, работу сердца и мозга. Лишний вес добавляет нагрузку на суставы, появляется одышка, и работоспособность падает", — заключила она.