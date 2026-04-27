Спиртное крадет ресурс мозга: организм помнит даже те дозы, которые кажутся безобидными

Любое употребление алкоголя вызывает интоксикацию, которая негативно сказывается на головном мозге и внутренних органах, а степень восстановления после отказа от спиртного зависит от возраста и длительности употребления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Фото: Wikipedia by Fabio Ingrosso, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бурцев отметил, что влияние алкоголя на мозг нельзя рассматривать отдельно от общего состояния организма. Спиртное запускает нагрузку на разные системы, из-за чего последствия могут проявляться не только в работе памяти, внимания и мышления, но и в общем ухудшении самочувствия. 

"Алкоголь очень сильно влияет на головной мозг, потому что его употребление — это интоксикация организма. А любая интоксикация не проходит бесследно и отражается на состоянии человека. Влияние оказывается не только на головной мозг, но и на все внутренние органы. Это естественно: токсическая нагрузка затрагивает весь организм. Поэтому последствия употребления алкоголя могут сказываться на разных органах и системах", — пояснил специалист.

Врач также обратил внимание, что отказ от алкоголя не означает мгновенного исчезновения всех последствий. После прекращения употребления организм может начать восстанавливаться, но этот процесс зависит от индивидуального состояния человека. Важную роль играют возраст, длительность употребления и общий ресурс организма.

"В действительности это вопрос регенерации — насколько хорошо будут восстанавливаться клетки головного мозга после прекращения употребления алкоголя. Чем моложе человек, тем выше вероятность, что хотя бы часть клеток сможет регенерироваться, прийти в себя и восстановить свои функции. У молодого организма для этого, как правило, больше ресурсов. С возрастом восстановительные процессы идут хуже. Поэтому у более взрослого человека регенерация будет проходить сложнее и медленнее", — отметил нарколог.

Бурцев добавил, что вред для организма наносит не только регулярное употребление алкоголя. Любая доза создает нагрузку, но масштаб последствий зависит от количества выпитого и частоты употребления. Чем больше алкоголя получает организм, тем сильнее интоксикация и тем выше урон для мозга, внутренних органов и систем.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

