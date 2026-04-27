Шокирующая правда об этикетках: почему длинный состав не всегда означает вред продукта

Сложные наименования и внушительный перечень ингредиентов на упаковке не являются однозначным сигналом об опасности товара. Диетолог и нутрициолог Наталья Лазуренко пояснила, что потребители часто попадают в ловушку упрощенного восприятия, считая лаконичный состав признаком высокого качества.

Покупки в магазине

На деле отсутствие химических терминов не гарантирует пользу, а их обилие не всегда свидетельствует о вреде, особенно если речь идет о биохимической структуре привычных продуктов.

Специалист подчеркнула, что маркетологи умело манипулируют страхами людей перед непонятными словами, продвигая "чистые" этикетки.

"Если возьмем самое банальное яйцо и напишем его состав с точки зрения биохимии, получим огромное количество сложных для человека без медицинского образования названий, которые действительно будут сбивать. А это будет всего лишь состав обычного яйца или обычного яблока. Здесь самое главное не пугаться", — объяснила Лазуренко.

Для корректной оценки рациона важно понимать, как гликемический индекс и другие показатели влияют на метаболизм, а не просто избегать длинных списков.

Особое внимание эксперт уделила индексу "E", который зачастую вызывает необоснованную тревогу. Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, наличие таких добавок означает лишь то, что компонент прошел всесторонние исследования и официально разрешен к применению.

Лазуренко отметила, что буква "E" подтверждает изученность вещества, а не его потенциальную токсичность, поэтому "демонизировать" подобные продукты из-за обязательной маркировки не стоит.

"Страх перед пищевыми добавками часто мешает объективно оценить реальную питательную ценность блюда. Гораздо важнее следить за тем, чтобы в корзину не попадали продукты, содержащие скрытые избытки сахара и некачественных жиров, которые действительно нагружают здоровый рацион", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о чтении этикеток

Всегда ли короткий состав лучше длинного?

Нет, количество ингредиентов не определяет безопасность; даже натуральное яблоко состоит из десятков химических соединений, которые при описании могут занять целую страницу.

Что на самом деле означает маркировка "E"?

Этот индекс присваивается веществам, которые прошли строгую проверку безопасности и были допущены международными стандартами для использования в пищевой промышленности.

Стоит ли доверять надписям "натуральный" и "чистый"?

Такие формулировки часто являются маркетинговым ходом и не гарантируют, что продукт принесет организму больше пользы, чем аналог с более сложной этикеткой.

На что обращать внимание в первую очередь?

Важно анализировать не только названия добавок, но и соотношение белков, жиров и углеводов, а также наличие скрытых подсластителей и консервантов.

Читайте также