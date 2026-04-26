Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара

Дефицит физической активности провоцирует опасную деградацию сердечно-сосудистой системы и становится катализатором ожирения, инсулинорезистентности и сахарного диабета.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка с лишнем весом

По мнению вертебролога и мануального терапевта высшей категории Сергея Десенко, отсутствие регулярных нагрузок также ведет к развитию саркопении. Ученые характеризуют пассивный образ жизни как четвертую по значимости причину глобальной смертности.

При гиподинамии человеческий организм сталкивается с комплексом угроз, затрагивающих критические функции жизнеобеспечения. Специалист подчеркивает, что из-за отсутствия тренировок для сердца и сосудов стремительно нарастает вероятность критических сбоев в работе миокарда.

При сочетании малой подвижности и избыточного калорийного питания риски для жизни становятся максимальными. Нервная система может интерпретировать как сигнал к общему угасанию биологической активности, что еще сильнее замедляет обмен веществ.

Особую опасность отсутствие движения представляет для пожилых людей, провоцируя атрофию скелетных мышц. Десенко в своем комментарии NewsInfo.Ru уточнил, что "за счет этого повышается уровень сахара в крови, давление, проблемы с опорно-двигательным аппаратом возникают".

Для эффективной профилактики недостаточно просто проходить стандартные десять тысяч шагов — сердцу требуются интенсивные нагрузки, такие как бег или специализированные упражнения. Параллельно с физической активностью критически важно контролировать культуру еды, чтобы не допускать переедания на фоне низкого расхода энергии.

"При малоподвижности мышцы перестают быть активным потребителем глюкозы, что неизбежно ведет к метаболическим нарушениям и накоплению висцерального жира", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Сергей Десенко также акцентирует внимание на следующих аспектах здоровья.

"Если нет тренировки сердца и сосудов, развиваются сердечно-сосудистые заболевания, возможное ожирение, если человек мало двигается и хорошо кушает. Развивается инсулинорезистентность, сахарный диабет. Все это риски большие для жизни", — констатировал Десенко.

Кроме того, на состояние организма существенно влияет правильный режим дня, без которого даже интенсивные тренировки не дадут ожидаемого результата по снижению веса.

Ответы на популярные вопросы о последствиях малоподвижности

Чем опасна саркопения?

Это процесс возрастной потери мышечной массы и силы, который ускоряется при дефиците движения, приводя к хрупкости суставов и замедлению метаболизма.

Достаточно ли 10 000 шагов для здоровья сердца?

Ходьба полезна, но для полноценной тренировки сердечно-сосудистой системы врачи рекомендуют добавлять аэробные нагрузки средней интенсивности, например, бег или плавание.

Как гиподинамия связана с сахарным диабетом?

Отсутствие работы мышц снижает их чувствительность к инсулину, что вызывает рост уровня сахара в крови и запускает механизмы развития диабета второго типа.

Влияет ли недостаток движения на давление?

Да, из-за низкой активности сосуды теряют эластичность, а отсутствие мышечного тонуса затрудняет кровоток, что провоцирует развитие гипертонии.

