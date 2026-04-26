Вы уверены, что натуральное безопасно? Диетологи предупреждают о скрытых угрозах

Здоровье

Натуральные пищевые красители и добавки не представляют угрозы для здоровья человека при условии соблюдения технологий производства и правил хранения. Диетолог и нутрициолог Алексей Калинчев пояснил, что маркировка "натуральный" гарантирует природное происхождение ингредиентов, которые извлекаются из растений, животных белков или минерального сырья, а не синтезируются в лабораториях.

Различные напитки на подносе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Различные напитки на подносе

Все товары, представленные на прилавках легальных магазинов, проходят строгую проверку на соответствие государственным стандартам безопасности.

Важно различать понятия безопасности и биологической ценности продукта, так как отсутствие токсичности не делает состав автоматически полезным для организма.

Как отмечается на сайте NewsInfo, основные риски для потребителя чаще связаны с нарушением температурного режима при транспортировке и продаже, чем с наличием консервантов. В редких случаях органические компоненты могут спровоцировать индивидуальную гиперчувствительность или специфические иммунные реакции.

"Натуральный краситель безопасен для человека. Никакого вреда от использования таких продуктов не будет. Максимум, что человеку грозит, аллергическая реакция крайне редко", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Специалисты рекомендуют минимизировать в рационе долю глубоко переработанной пищи, включая консервы, сладкую газировку и полуфабрикаты, отдавая предпочтение цельным продуктам.

Основу здорового питания должны составлять сложные углеводы, такие как крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, рис и картофель. При выборе овощей и фруктов стоит проявлять осторожность: например, ранняя тепличная клубника иногда содержит избыточное количество химикатов, что нивелирует пользу натуральных пигментов.

Ответы на популярные вопросы о натуральных пищевых добавках

Что именно означает термин "натуральный" на этикетке?

Это подтверждение того, что красители, ароматизаторы или стабилизаторы получены физическими методами из природного сырья (ягод, соков, специй), а не созданы с помощью химического синтеза.

Могут ли натуральные красители вызвать аллергию?

Да, это возможно, поскольку природные экстракты могут содержать белки-раздражители, способные вызвать реакцию у людей с предрасположенностью, подобно тому как возникает сезонная аллергия на пыльцу.

Являются ли продукты с натуральными добавками диетическими?

Нет, наличие натурального красителя не меняет калорийность или содержание сахара в продукте, поэтому их употребление в больших количествах не делает рацион здоровым.

В чем заключается главная опасность магазинных продуктов?

Основная угроза исходит от несоблюдения условий хранения и истечения сроков годности, что может превратить даже безопасный "природный" состав в риск для пищеварения.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
