Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума

Потребность постоянно включать музыку, телевизор или другой фоновый шум может быть связана с устойчивой привычкой мозга к непрерывному информационному потоку, а у пожилых людей — с попыткой снизить остроту переживания одиночества. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Хорс отметил, что у молодых людей потребность в фоновом шуме часто формируется как привычка постоянно потреблять информацию. Долгое пребывание в потоке сообщений, музыки, роликов и общения постепенно делает тишину непривычным состоянием, из-за чего она может вызывать внутреннее напряжение.

"Если говорить о современной молодежи, это во многом следствие жизни в постоянном информационном шуме. У человека постепенно складывается ментальная привычка все время что-то потреблять — смотреть, слушать, получать новые сигналы. На этом фоне тишина начинает вызывать психологический дискомфорт. Постоянная стимуляция связана с выделением разных нейромедиаторов, и когда мозг к этому привыкает, он фактически становится зависимым от такого информационного фона", — объяснил специалист.

Психолог уточнил, что привыкание к тишине требует времени: сначала человеку может быть неуютно без привычного шума, музыки или потока информации, но это состояние нужно просто пережить, не пытаясь сразу снова включить фон. По его словам, если постепенно выдерживать такие паузы, мозг перестает требовать постоянной стимуляции, и через какое-то время тишина снова начинает восприниматься спокойно.

"У пожилых людей постоянный телевизионный фон зачастую становится способом снизить ощущение одиночества. Они нередко остаются предоставлены сами себе, и фоновая речь создает эффект присутствия другого человека рядом. Когда кажется, что кто-то что-то говорит, одиночество воспринимается не так остро. Важно признать как факт, что одиночество — не такая уж беда как состояние, а нормальная часть жизни, которая в какой-то мере сопровождает человека от рождения до смерти", — подчеркнул Хорс.

Он добавил, что более спокойное отношение к одиночеству помогает человеку меньше тревожиться и легче выстраивать связь с окружающими. Когда одиночество перестает восприниматься как что-то исключительно негативное, появляется больше возможностей для спокойного контакта с людьми. По словам Хорса, общение строится не на попытке заглушить одиночество, а на поиске общих интересов и точек сближения.