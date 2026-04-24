Кредит ЕС запустит новый поток оружия на Украину: главная проблема вскроется по дороге к фронту
Ловушка на круге: за какую привычку водителей лишают аргументов в суде
Резкий рост статистики: в Воронежской области участились случаи бешенства
Застывшие трубы: когда потеплеет в домах Воронежа и кто несет ответственность
Физика на свежем воздухе: в Воронежской области парки станут образовательными
Ниже рынка на 20 миллионов: в Воронеже ищут инвестора для реставрации уникальной усадьбы
Брюссель закручивает гайки: чего на самом деле ждать России от нового пакета санкций
Иностранные наемники на волчанском направлении: какая роль им отведена командованием ВСУ
Генетика запускает таймер: 4 типа старения лица определяют будущее кожи раньше любых процедур

Цена самолечения: когда обычный компресс на ухо превращается в угрозу для мозга

Здоровье

Острая боль в области уха, часто называемая в быту "прострелами", не всегда является следствием переохлаждения на сквозняке. Клиническая картина заболевания напрямую зависит от локализации воспалительного процесса: поражения могут затрагивать наружный отдел, среднее ухо или глубокие структуры внутреннего уха. Точная диагностика возможна только при проведении отоскопии квалифицированным ЛОР-врачом, который оценивает состояние барабанной перепонки и окружающих тканей.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наружный отит нередко именуют "болезнью ныряльщика", так как он часто развивается после контакта с водой в бассейнах или открытых водоемах. Патология сопровождается отечностью слухового прохода и острой болью, которая заметно усиливается при жевании или касании ушной раковины. Как сообщается на сайте aif.ru, чистить уши ватными палочками категорически запрещено, поскольку это травмирует кожу и провоцирует инфекцию. Лечение в таких случаях обычно ограничивается местными противовоспалительными средствами и анальгетиками.

Средний отит чаще выступает вторичным осложнением респираторных инфекций, когда патогены проникают из носоглотки через евстахиеву трубу. При катаральной форме пациента беспокоят заложенность и щелчки, однако гнойный тип гораздо опаснее и требует обязательного курса системных антибиотиков пенициллинового ряда. Несвоевременное начало терапии при накоплении гноя за перепонкой может привести к необратимому снижению слуха или распространению инфекции на внутреннее ухо, которым занимаются уже узкие специалисты — отоневрологи или сурдологи.

"При появлении боли в ухе важно не заниматься самолечением, особенно прогреванием, до визита к врачу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Обычно при гнойном отите используются антибиотики пенициллинового ряда. Доза рассчитывается по весу пациента, курс — не менее 10 дней.

Ответы на популярные вопросы о отите

Можно ли греть ухо синей лампой или компрессами?

Категорически нельзя до осмотра врача, так как при гнойном процессе тепловое воздействие ускоряет размножение бактерий и может вызвать прорыв гноя в глубокие ткани или мозг.

Почему нельзя использовать ватные палочки для гигиены?

Они проталкивают серу глубже, создавая пробки, и наносят микротрещины на кожу слухового прохода, становясь "воротами" для грибковой и бактериальной инфекции.

Как отличить обычную заложенность от серьезного воспаления?

Если заложенность сопровождается высокой температурой, пульсирующей болью или гнойными выделениями, это признаки острого среднего отита, требующего немедленной медицинской помощи.

Правда ли, что отит можно просто "переждать"?

Нет, ожидание самопроизвольного излечения опасно переходом болезни в хроническую стадию или развитием тугоухости, которая значительно снижает качество жизни в будущем.

Читайте также

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Садоводство, цветоводство
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Наука и техника
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Популярное
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Последние материалы
Брюссель закручивает гайки: чего на самом деле ждать России от нового пакета санкций
Иностранные наемники на волчанском направлении: какая роль им отведена командованием ВСУ
Ягодицы подтягиваются без зала и тренажёров: домашний комплекс, который работает быстрее ожиданий
Генетика запускает таймер: 4 типа старения лица определяют будущее кожи раньше любых процедур
Туристические маршруты оживляют регионы — один ход решает всё: многие упускают
Знак проехали, а правило не закончилось: где на дороге заканчивается ограничение скорости
Сингапур ставит рекорды по импорту российских энергоресурсов
Запекли и сложили слоями: овощной террин, который выглядит дорого, а делается легко
Цена свободы: нелепая кража произошла в специализированном магазине Северодвинска
Чужой среди своих: рабочий из Череповца потерял крупную сумму денег, поверив земляку
