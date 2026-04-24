Цена самолечения: когда обычный компресс на ухо превращается в угрозу для мозга

Острая боль в области уха, часто называемая в быту "прострелами", не всегда является следствием переохлаждения на сквозняке. Клиническая картина заболевания напрямую зависит от локализации воспалительного процесса: поражения могут затрагивать наружный отдел, среднее ухо или глубокие структуры внутреннего уха. Точная диагностика возможна только при проведении отоскопии квалифицированным ЛОР-врачом, который оценивает состояние барабанной перепонки и окружающих тканей.
Наружный отит нередко именуют "болезнью ныряльщика", так как он часто развивается после контакта с водой в бассейнах или открытых водоемах. Патология сопровождается отечностью слухового прохода и острой болью, которая заметно усиливается при жевании или касании ушной раковины. Как сообщается на сайте aif.ru, чистить уши ватными палочками категорически запрещено, поскольку это травмирует кожу и провоцирует инфекцию. Лечение в таких случаях обычно ограничивается местными противовоспалительными средствами и анальгетиками.
Средний отит чаще выступает вторичным осложнением респираторных инфекций, когда патогены проникают из носоглотки через евстахиеву трубу. При катаральной форме пациента беспокоят заложенность и щелчки, однако гнойный тип гораздо опаснее и требует обязательного курса системных антибиотиков пенициллинового ряда. Несвоевременное начало терапии при накоплении гноя за перепонкой может привести к необратимому снижению слуха или распространению инфекции на внутреннее ухо, которым занимаются уже узкие специалисты — отоневрологи или сурдологи.
"При появлении боли в ухе важно не заниматься самолечением, особенно прогреванием, до визита к врачу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Обычно при гнойном отите используются антибиотики пенициллинового ряда. Доза рассчитывается по весу пациента, курс — не менее 10 дней.
Категорически нельзя до осмотра врача, так как при гнойном процессе тепловое воздействие ускоряет размножение бактерий и может вызвать прорыв гноя в глубокие ткани или мозг.
Они проталкивают серу глубже, создавая пробки, и наносят микротрещины на кожу слухового прохода, становясь "воротами" для грибковой и бактериальной инфекции.
Если заложенность сопровождается высокой температурой, пульсирующей болью или гнойными выделениями, это признаки острого среднего отита, требующего немедленной медицинской помощи.
Нет, ожидание самопроизвольного излечения опасно переходом болезни в хроническую стадию или развитием тугоухости, которая значительно снижает качество жизни в будущем.
