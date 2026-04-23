Всего 15 минут после еды — и ваше тело начнет сжигать калории в разы быстрее

Здоровье

Регулярная физическая активность в формате пеших прогулок способна радикально изменить работу внутренних систем организма, особенно если придерживаться правильного графика. Тренер сборной России по легкой атлетике Сергей Клюгин рекомендует интегрировать ходьбу в распорядок дня сразу после приемов пищи, в утренние часы и перед отходом ко сну. Такая привычка позволяет не только поддерживать тонус, но и значительно ускоряет метаболические процессы.

Фото: NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка в тишине леса

Особое значение специалист придает двигательной активности именно после еды, так как это активирует химические реакции, способствующие качественному расщеплению нутриентов.

Достаточно преодолеть дистанцию всего в один-два километра в умеренном темпе, что займет не более пятнадцати минут, чтобы помочь желудочно-кишечному тракту. Подобная практика нормализует циркуляцию микроэлементов в теле, предотвращая застойные явления, как отмечает NewsInfo со ссылкой на именитого тренера.

"Лучше ходить после еды каждый раз хотя бы километр-два. Поели, прошлись. Тогда будет пища усваиваться и настроение будет. Весь обмен веществ сразу же включен, желудок будет не закрытый, циркулируют по всему организму все микроэлементы", — подчеркнул Клюгин.

Он также выделил утренние часы как идеальное время для насыщения крови кислородом из-за высокой концентрации чистого воздуха в городе. Для поддержания оптимальной формы эксперт советует стремиться к планке в 25 тысяч шагов ежедневно, что особенно актуально для людей среднего возраста.

"Ходьба после еды эффективно купирует резкие скачки глюкозы в крови, что критически важно для профилактики метаболического синдрома. Однако важно помнить, что интенсивность должна быть низкой, чтобы кровь не отливала от желудка к работающим мышцам, мешая пищеварению", — объяснил в беседе с Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Для тех, кто ищет способы усилить эффект от ходьбы, отличным вариантом станет подъем в гору, включающий в работу глубокие мышечные цепи. Также можно внедрить элементы японской схемы интервальных нагрузок, которая помогает бороться со стрессом. Главное — помнить, что регулярные повседневные привычки часто оказываются эффективнее редких, но изматывающих визитов в спортзал.

Ответы на популярные вопросы о пользе ходьбы

Почему полезно гулять именно после еды?

Ходьба запускает моторику кишечника и ускоряет обмен веществ, что помогает организму быстрее и качественнее усваивать питательные вещества, предотвращая тяжесть в животе.

Какое время суток лучшее для прогулок?

Утро считается оптимальным из-за свежего воздуха, а вечерние прогулки помогают снять накопленный за день стресс и подготовить нервную систему к глубокому сну.

Сколько нужно ходить для поддержания здоровья?

Профессионалы рекомендуют проходить не менее одного-двух километров после каждого приема пищи, а общая дневная норма для активных людей может достигать 25 тысяч шагов.

Влияет ли темп ходьбы на самочувствие?

После еды рекомендуется спокойный, размеренный темп, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему и направить основной ресурс организма на переваривание пищи.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
