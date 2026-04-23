Невидимая опасность в небе: как перелет влияет на сердце и повышает риск смерти

Авиаперелеты для людей с сердечно-сосудистыми патологиями требуют тщательной предварительной подготовки, основанной на индивидуальных параметрах здоровья. Как отмечает заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский, критически важно не прерывать назначенный курс терапии перед рейсом.

На борту самолета

Специалист акцентирует внимание на том, что универсальных схем подготовки не существует, так как физиологический ответ организма на перепады давления и гипоксию напрямую зависит от конкретного диагноза, будь то сердечная недостаточность или системная артериальная гипертензия.

Для обеспечения безопасности в небе необходимо заранее обсудить с лечащим врачом план действий и, при необходимости, пройти обследование.

"Надо знать заболевание сердца. От этого многое зависит, потому что аритмия это одно, давление это другое", — цитирует эксперта NewsInfo.Ru.

Поскольку сердце может страдать молча, отсутствие явных симптомов не гарантирует легкой переносимости высотных нагрузок, особенно при ишемических изменениях.

Особое место в дорожном наборе должна занимать укомплектованная аптечка с препаратами, выписанными на время перелета. Серебрянский рекомендует пациентам путешествовать в сопровождении близких, осведомленных о состоянии их здоровья, так как стандартный медицинский набор на борту может быть ограничен лишь базовыми средствами наподобие нитроглицерина.

Кардиолог предупреждает, что даже в молодом возрасте игнорирование режима приема лекарств в условиях полета может привести к трагическим последствиям.

"При перелете кровь становится более вязкой, а нагрузка на миокард возрастает, поэтому наличие всех жизненно важных препаратов под рукой — обязательное условие для минимизации рисков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о перелетах при заболеваниях сердца

Можно ли лететь, если недавно был гипертонический криз?

Перелет возможен только после стабилизации состояния и коррекции дозировок препаратов врачом, так как лечение гипертонии требует строгого контроля давления в условиях изменения атмосферного давления.

Нужно ли брать с собой медицинские документы?

Да, желательно иметь при себе выписку из истории болезни или последнюю ЭКГ, чтобы врачи в случае экстренной ситуации могли быстро оценить анамнез.

Какие лекарства должны быть в карманной аптечке?

Помимо плановых препаратов, в аптечке должны быть средства для экстренной помощи, рекомендованные кардиологом именно для вашего типа аритмии или сердечных болей.

Влияет ли стресс от полета на работу сердца?

Психоэмоциональное напряжение провоцирует выброс адреналина, что может вызвать спазм сосудов, поэтому важно знать, как успокоить организм без вреда для общего состояния.

