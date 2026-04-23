Щавель против почек: как популярные продукты превращаются в плотные отложения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Мочекаменная болезнь зачастую становится результатом системных ошибок в ежедневном рационе, когда органы выделения перестают справляться с нагрузкой. Почки выполняют роль биологического фильтра, очищая кровь от токсичных метаболитов, однако избыток определенных соединений провоцирует процесс кристаллизации. Как сообщает aif.ru со ссылкой на уролога-онколога Вигена Малхасяна, для защиты здоровья крайне важно понимать биохимический механизм образования конкрементов. Основную угрозу представляют оксалаты кальция — соли щавелевой кислоты, которые организм не способен расщепить самостоятельно, из-за чего они либо выводятся с мочой, либо трансформируются в плотные отложения.

Фисташки

Фисташки

Для предотвращения нефролитиаза необходимо радикально пересмотреть потребление продуктов с высоким содержанием солей щавелевой кислоты. В "черный список" попадают не только сладости вроде какао и шоколада, но и привычная зелень: шпинат, петрушка и щавель, а также корнеплоды, особенно свекла и ревень. Примечательно, что полное исключение кальция из рациона является критической ошибкой, так как именно он связывает вредные соединения в кишечнике, не давая им проникнуть в кровоток. Эффективная профилактика подразумевает ограничение поваренной соли до 3 граммов в сутки и сокращение потребления животного белка, избыток которого повышает концентрацию мочевой кислоты, что делает смертельный коктейль для почек еще более опасным.

"При формировании диеты важно учитывать не только состав продуктов, но и состояние микрофлоры кишечника, так как специфические бактерии помогают расщеплять до 40% поступающих оксалатов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Пациентам с предрасположенностью к уратным камням следует дополнительно контролировать уровень пуринов, которые содержатся в субпродуктах, морских деликатесах и жирных сортах рыбы. Виген Малхасян подчеркивает: "Активная метафилактика, то есть противорецидивное лечение, позволяет снизить риск повторного образования камней на 50%". Прежде чем вносить радикальные изменения в меню, специалисты рекомендуют провести суточный анализ мочи для определения типа нарушений обмена веществ. Сбалансированный подход, включающий обилие клетчатки и достаточный питьевой режим, позволяет минимизировать риск хирургического вмешательства и сохранить функциональность почек на долгие годы.

Ответы на популярные вопросы о мочекаменной болезни

Нужно ли отказываться от молочных продуктов при камнях в почках?

Нет, это миф. Кальций из молочных продуктов необходим для связывания оксалатов в ЖКТ, что предотвращает их попадание в почки и образование кристаллов.

Какие напитки наиболее опасны для здоровья почек?

Наибольшую концентрацию оксалатов содержат крепкий черный чай и какао. Также стоит избегать сладких газировок с фруктозой, которая повышает уровень мочевой кислоты.

Почему при болезнях почек ограничивают потребление мяса?

Животный белок богат пуринами, которые при распаде превращаются в мочевую кислоту. Ее высокая концентрация провоцирует рост как уратных, так и кальций-оксалатных камней.

Какая доза соли считается безопасной для профилактики?

Врачи рекомендуют употреблять не более 3 граммов соли в сутки. Избыток натрия заставляет почки выводить больше кальция, что способствует камнеобразованию.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.