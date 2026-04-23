Врачи раскрыли правду об АКДС: 10 мифов, которые могут стоить ребенку здоровья

Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) остается фундаментом профилактической медицины, обеспечивая защиту организма от трех жизнеугрожающих патологий. Этот препарат содержит инактивированные микробные клетки коклюша и очищенные анатоксины, которые обучают иммунную систему распознавать токсины дифтерии и столбняка.

Несмотря на многолетнюю практику применения, специфический состав вакцины до сих пор вызывает дискуссии, требующие детального научного разбора.

Биохимическая структура АКДС разработана для формирования стойкого иммунного ответа к инфекциям, способным вызвать паралич, остановку дыхания или поражение центральной нервной системы.

Как сообщает ИА "Пенза-Пресс", ссылаясь на данные регионального минздрава, своевременная вакцинация снижает риск тяжелого течения болезней на 80-90%. Важно понимать, что коклюш чреват пневмонией, дифтерия атакует ткани сердца, а столбняк, возбудители которого сохраняются в почве десятилетиями, нередко приводит к летальному исходу.

Современные исследования, охватившие сотни тысяч детей, полностью опровергли связь между прививками и развитием аутизма или ДЦП. Побочные эффекты вроде кратковременного подъема температуры или покраснения в месте инъекции являются признаком активной работы иммунитета, а не повреждения организма.

Даже наличие этилртути в качестве консерванта в некоторых сериях препаратов признано безопасным, так как это соединение не накапливается в тканях и выводится быстрее, чем ртуть, поступающая с пищей или воздухом.

"Риск столкнуться с тяжелыми осложнениями самой болезни в сотни раз превышает вероятность редких аллергических реакций на компоненты вакцины", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Для детей с повышенной чувствительностью существуют бесклеточные аналоги, такие как "Пентаксим" или "Инфанрикс", которые обладают меньшей реактогенностью.

Научное сообщество подчеркивает, что доказательная медицина не видит альтернативы иммунопрофилактике, так как гигиена и витамины не способны защитить от специфических токсинов.

Врачи напоминают: отказ от вакцинации ставит под удар коллективный иммунитет, что может спровоцировать инфекционные угрозы даже в благополучных регионах.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации АКДС

Нужна ли прививка, если данные болезни давно не встречаются?

Инфекции никуда не исчезли, они циркулируют в природной среде и возвращаются в виде эпидемий, как только падает процент привитого населения.

Правда ли, что АКДС перегружает детский иммунитет?

Нет, количество антигенов в вакцине ничтожно мало по сравнению с теми тысячами бактерий и вирусов, с которыми ребенок сталкивается ежедневно.

Что делать, если у ребенка поднялась температура после укола?

При достижении отметки 38,0° C рекомендуется дать жаропонижающее, обеспечить обильное питье и проконсультироваться с лечащим врачом.

Существуют ли абсолютные противопоказания к АКДС?

К ним относятся тяжелые прогрессирующие болезни нервной системы и зафиксированные ранее анафилактические реакции на компоненты состава.

