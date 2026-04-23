Удар по мозгу и сердцу: почему после легкой нагрузки становится тяжело дышать
Самый коварный просчет при покупке автомобиля скрыт не под капотом: водители зря считают это мелочью
Гидропонный щит в вечной мерзлоте: зачем ядерщики и аграрии объединяют усилия в Якутии
Цифровой контроль в действии: как новые камеры меняют обстановку на дорогах в Чебоксарах
Миллионы проплывают мимо: как Дальний Восток планирует монетизировать морской путь в Америку
Эффект дымохода: как обычная бутылка помогает разжечь идеальный огонь для шашлыка
Высыпания атакуют одну и ту же зону лица: привычная вещь дома может оказаться главным виновником
Персонализированная онкотерапия вошла в ОМС: бесплатное лечение в России тормозит одна проблема
Рыбка не простая, а с документами: что нужно знать сахалинцам об официальном вылове мойвы этой весной

Путь одомашнивания: эксперты объяснили феномен снижения летальности оспы обезьян

Здоровье

Вирус оспы обезьян демонстрирует стремительную эволюцию, успешно адаптируясь к человеческому организму и расширяя границы своего распространения. Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на доктора медицинских наук Мурада Шахмарданова, темпы изменчивости патогена в 2022 году выросли в 5-6 раз по сравнению с предыдущими периодами. Исследования показывают, что вирус использует ферменты иммунной системы человека для формирования новых штаммов, что подтверждает его длительную циркуляцию в популяции, начавшуюся еще в 2016 году.

Врач за работой
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Врач за работой

Особого внимания заслуживает появление новой клады Ib, зафиксированной в 2023 году, которая стала катализатором эпидемии текущего года. Специалисты выявили целенаправленные мутации в генах OPG002, OPG176 и OPG210, позволяющие патогену блокировать защитные белки-интерфероны и скрываться от Т-клеток. На фоне этих изменений зафиксированы случаи рекомбинации различных подтипов, что потенциально может привести к возникновению вариантов с непредсказуемыми свойствами, требующими серьезного внимания.

"Несмотря на высокую адаптивность вируса, мы наблюдаем снижение его агрессивности, что является типичным путем эволюции при переходе от животных к человеку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Современные диагностические платформы и вакцинация, разработанная против натуральной оспы, сохраняют свою эффективность благодаря перекрестному иммунитету. Однако медики призывают к бдительности и усилению геномного надзора, чтобы не пропустить возможный переход вируса к распространению воздушно-капельным путем. Группам риска рекомендуется не пренебрегать мерами профилактики, рассматривая индивидуальные критерии здоровья как основу личной безопасности в условиях меняющейся эпидемиологической обстановки.

Ответы на популярные вопросы об оспе обезьян

Чем опасна новая мутация вируса клады Ib?

Эта разновидность вируса обладает повышенной способностью передаваться напрямую от человека к человеку и эффективно подавляет работу иммунных клеток, что делает ее более заразной.

Защищает ли старая прививка от оспы от нового вируса?

Да, классическая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает надежный перекрестный иммунитет, существенно снижая риск тяжелого течения болезни при заражении обезьяньей оспой.

Правда ли, что вирус становится менее смертоносным?

Наблюдается тенденция к снижению вирулентности: адаптируясь к людям, вирус стремится дольше сохраняться в организме хозяина, не убивая его, что характерно для процесса "одомашнивания" инфекции.

Как защититься от заражения в современных условиях?

Основными мерами остаются соблюдение личной гигиены, исключение случайных половых связей и вакцинация для групп риска, а также своевременное обращение к врачу при появлении характерной сыпи.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Садоводство, цветоводство
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев ФИФА на грани позора: США замахнулись на замену сборной Ирана на ЧМ-2026 Любовь Степушова Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Последние материалы
Миллионы проплывают мимо: как Дальний Восток планирует монетизировать морской путь в Америку
Высыпания атакуют одну и ту же зону лица: привычная вещь дома может оказаться главным виновником
Эффект дымохода: как обычная бутылка помогает разжечь идеальный огонь для шашлыка
Эффект вакуума на коленке: как упаковать объемный багаж так, чтобы в нем осталось место для сувениров
Стальной зонтик Пекина: как китайский флот блокирует морские амбиции Трампа
Персонализированная онкотерапия вошла в ОМС: бесплатное лечение в России тормозит одна проблема
Не снять линзы перед душем — рискнуть зрением: вода открывает путь опасной инфекции
Рыбка не простая, а с документами: что нужно знать сахалинцам об официальном вылове мойвы этой весной
От нищеты до бессмертия: судьба Лидии Делекторской — последней любви Матисса
Уходит вес, но не живот: три шага, которые ломают жировой фартук без изнуряющих тренировок
