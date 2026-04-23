Путь одомашнивания: эксперты объяснили феномен снижения летальности оспы обезьян

Вирус оспы обезьян демонстрирует стремительную эволюцию, успешно адаптируясь к человеческому организму и расширяя границы своего распространения. Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на доктора медицинских наук Мурада Шахмарданова, темпы изменчивости патогена в 2022 году выросли в 5-6 раз по сравнению с предыдущими периодами. Исследования показывают, что вирус использует ферменты иммунной системы человека для формирования новых штаммов, что подтверждает его длительную циркуляцию в популяции, начавшуюся еще в 2016 году.

Врач за работой

Особого внимания заслуживает появление новой клады Ib, зафиксированной в 2023 году, которая стала катализатором эпидемии текущего года. Специалисты выявили целенаправленные мутации в генах OPG002, OPG176 и OPG210, позволяющие патогену блокировать защитные белки-интерфероны и скрываться от Т-клеток. На фоне этих изменений зафиксированы случаи рекомбинации различных подтипов, что потенциально может привести к возникновению вариантов с непредсказуемыми свойствами, требующими серьезного внимания.

"Несмотря на высокую адаптивность вируса, мы наблюдаем снижение его агрессивности, что является типичным путем эволюции при переходе от животных к человеку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Современные диагностические платформы и вакцинация, разработанная против натуральной оспы, сохраняют свою эффективность благодаря перекрестному иммунитету. Однако медики призывают к бдительности и усилению геномного надзора, чтобы не пропустить возможный переход вируса к распространению воздушно-капельным путем. Группам риска рекомендуется не пренебрегать мерами профилактики, рассматривая индивидуальные критерии здоровья как основу личной безопасности в условиях меняющейся эпидемиологической обстановки.

Ответы на популярные вопросы об оспе обезьян

Чем опасна новая мутация вируса клады Ib?

Эта разновидность вируса обладает повышенной способностью передаваться напрямую от человека к человеку и эффективно подавляет работу иммунных клеток, что делает ее более заразной.

Защищает ли старая прививка от оспы от нового вируса?

Да, классическая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает надежный перекрестный иммунитет, существенно снижая риск тяжелого течения болезни при заражении обезьяньей оспой.

Правда ли, что вирус становится менее смертоносным?

Наблюдается тенденция к снижению вирулентности: адаптируясь к людям, вирус стремится дольше сохраняться в организме хозяина, не убивая его, что характерно для процесса "одомашнивания" инфекции.

Как защититься от заражения в современных условиях?

Основными мерами остаются соблюдение личной гигиены, исключение случайных половых связей и вакцинация для групп риска, а также своевременное обращение к врачу при появлении характерной сыпи.

