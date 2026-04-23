Не снять линзы перед душем — рискнуть зрением: вода открывает путь опасной инфекции

Здоровье

Прием душа в контактных линзах может привести не только к дискомфорту и микротравмам, но и к тяжелым инфекционным поражениям роговицы, которые плохо поддаются лечению. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор ЧУ ПОО "Международный оптический колледж", кандидат медицинских наук Мария Левина.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Очистка линз под водой

Специалист объяснила, что душ в контактных линзах опасен прежде всего из-за повышенного риска инфекции. Она уточнила, что контакт линзы с водой создает условия, при которых возбудители легче задерживаются на поверхности глаза и могут спровоцировать тяжелое воспаление. 

"Принимать душ в контактных линзах специалисты не рекомендуют, потому что это может быть опасно. Водопроводная вода может содержать микроорганизмы, в частности акантамебы, которые вызывают тяжелые инфекционные поражения роговицы, плохо поддающиеся лечению. Между линзой и глазом создается пространство, где такие микроорганизмы могут развиваться. Поэтому первая и главная причина, по которой линзы перед душем лучше снимать, — это риск инфицирования", — отметила Левина.

Врач указала, что после контакта с водой линза может стать для глаза не только источником дискомфорта, но и дополнительным травмирующим фактором. Она уточнила, что в такой ситуации повышается риск повредить роговицу при снятии линзы, особенно если она подсохла и начала прилипать. Именно поэтому врачи советуют снимать линзы перед любыми водными процедурами.

"После душа в контактных линзах часто возникают сухость и дискомфорт, будто линза прилипла к глазу. Если сразу пытаться ее снять, можно повредить роговицу, получить микротравму и занести инфекцию. Поэтому в линзах не рекомендуется не только принимать душ или ванну, но и умываться, а тем более плавать в бассейнах и открытых водоемах. Если вода все же попала в глаз, линзу лучше не снимать сразу: сначала нужно проморгаться или закапать увлажняющие капли, а после купания линзы необходимо снять и утилизировать", — подчеркнула она.

Левина также предупредила, что особую осторожность нужно соблюдать при контакте линз с непроверенной водой, например на даче или в полевых условиях. Она уточнила, что в крупных городах качество водопроводной воды контролируется и соответствует санитарным нормам, но риск для глаз все равно полностью не исключается. По ее словам, в редких тяжелых случаях такие осложнения могут привести даже к потере глаза.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
