Персонализированная онкотерапия вошла в ОМС: бесплатное лечение в России тормозит одна проблема

Бесплатная персонализированная онкотерапия в России пока упирается в дефицит производственной инфраструктуры, рассказал заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Павел Трахтман. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал включение персонализированных онковакцин и CAR-T-клеточной терапии в систему ОМС.

Трахтман отметил, что формально новые методы терапии стали доступнее благодаря изменениям в системе финансирования, однако их широкое внедрение пока ограничено возможностями специализированных клиник. По его словам, проблема сейчас связана прежде всего не с дефицитом специалистов, а с нехваткой производственных площадок и профильных центров.

"Это будет в специализированных центрах, потому что технология изготовления подобных клеточных биомедицинских препаратов очень сложна. Поэтому на сегодняшний день, я боюсь, еще в течение какого-то обозримого времени это удел крупных специализированных клиник. Вряд ли этот метод терапии может быть масштабирован до уровня любого лечебного учреждения, наверное, даже это и не нужно делать", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что само производство подобных препаратов остается крайне дорогим, но теперь государство готово оплачивать такие виды терапии, а это должно заметно повысить их доступность. При этом в стране уже идет создание новых профильных центров, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Кирове.

"Само производство подобных препаратов стоит очень много денег. И до недавнего времени, к сожалению, государство эти виды терапии не оплачивало, мы были вынуждены находить иные источники финансирования, поэтому мы с нетерпением ждали этих законодательных изменений. На сегодняшний день мы можем ответственно сказать, что государство готово оплачивать производство данных видов терапии, что, без сомнения, значительно увеличит ее доступность", — добавил врач.

По оценке Трахтмана, инфраструктурный разрыв может быть закрыт довольно быстро, поскольку специалистов для такой работы в России достаточно, а новые мощности уже находятся в стадии строительства и планирования.

