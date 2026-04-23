Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Персонализированная онкотерапия вошла в ОМС: бесплатное лечение в России тормозит одна проблема

Здоровье

Бесплатная персонализированная онкотерапия в России пока упирается в дефицит производственной инфраструктуры, рассказал заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Павел Трахтман. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал включение персонализированных онковакцин и CAR-T-клеточной терапии в систему ОМС.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Трахтман отметил, что формально новые методы терапии стали доступнее благодаря изменениям в системе финансирования, однако их широкое внедрение пока ограничено возможностями специализированных клиник. По его словам, проблема сейчас связана прежде всего не с дефицитом специалистов, а с нехваткой производственных площадок и профильных центров.

"Это будет в специализированных центрах, потому что технология изготовления подобных клеточных биомедицинских препаратов очень сложна. Поэтому на сегодняшний день, я боюсь, еще в течение какого-то обозримого времени это удел крупных специализированных клиник. Вряд ли этот метод терапии может быть масштабирован до уровня любого лечебного учреждения, наверное, даже это и не нужно делать", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что само производство подобных препаратов остается крайне дорогим, но теперь государство готово оплачивать такие виды терапии, а это должно заметно повысить их доступность. При этом в стране уже идет создание новых профильных центров, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Кирове.

"Само производство подобных препаратов стоит очень много денег. И до недавнего времени, к сожалению, государство эти виды терапии не оплачивало, мы были вынуждены находить иные источники финансирования, поэтому мы с нетерпением ждали этих законодательных изменений. На сегодняшний день мы можем ответственно сказать, что государство готово оплачивать производство данных видов терапии, что, без сомнения, значительно увеличит ее доступность", — добавил врач.

По оценке Трахтмана, инфраструктурный разрыв может быть закрыт довольно быстро, поскольку специалистов для такой работы в России достаточно, а новые мощности уже находятся в стадии строительства и планирования.

Полная запись разговора с Павлом Трахтманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.