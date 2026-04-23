Ссора, которая спасает брак: как правильно выяснять отношения, чтобы стать ближе

Полное отсутствие ссор в паре не всегда говорит о здоровых и гармоничных отношениях, а может быть признаком подавленных эмоций и неспособности партнеров открыто проговаривать накопившиеся претензии и внутренние конфликты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Фото: freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парень ругается на девушку

Ссоры в отношениях сами по себе не являются признаком кризиса, а скорее могут говорить о том, что важные противоречия не замалчиваются, а выходят на поверхность. Психолог объяснила, что конфликт становится частью нормального живого общения, если партнеры в итоге обсуждают значимые для себя вещи и не теряют ощущение близости.

"Ссоры помогают укреплять отношения хотя бы потому, что они являются частью нормальных здоровых отношений. Вопрос только в том, сколько вы ссоритесь и сколько находитесь в мире, любви и согласии. Ссора — это конфликт, который вышел на поверхность и о котором можно говорить открыто, даже если это происходит на повышенных тонах. В целом это нормально, если после ссоры не остается тяжелого осадка. Если вы проговариваете, что вам важно и что вам нужно, это может идти отношениям только на пользу", — отметила Метелина.

Специалист указала, что главным ориентиром после конфликта остается не эмоциональная вспышка, а итог разговора. Если после ссоры появляется чувство одиночества, непонятости и ненужности, а сам разговор ни к чему не приводит, это уже тревожный признак. В такой ситуации, по ее словам, стоит задуматься о помощи специалиста.

"Если после ссоры вы понимаете, что просто обидели друг друга, но ни к чему не пришли, это плохой показатель. Это значит, что в отношениях не все в порядке, и стоит задуматься об обращении к специалисту, чтобы научиться правильно ссориться и проговаривать свои потребности в ненасильственной форме. Повышенный голос сам по себе еще не проблема — у людей бывает усталость, плохое настроение и нехватка ресурса. Но если после конфликта вопрос решен и не остается чувства одиночества и ненужности, значит с отношениями все в порядке", — подчеркнула психолог.

Метелина также обратила внимание, что полное отсутствие ссор в паре не стоит воспринимать как безусловный идеал. Она считает, что у людей не может полностью исчезнуть агрессивная часть, и если она не проявляется в отношениях открыто и экологично, то способна выходить в других, более опасных формах.

"Людей, которые совсем не ссорятся, не существует. Если в паре вообще нет конфликтов, это может говорить о том, что агрессивная часть у человека подавлена, а это уже ненормально. В таком случае напряжение нередко выходит в других формах — например, в зависимостях, самоповреждающем поведении или срывах на тех, кто слабее и беззащитнее. Поэтому ссориться в отношениях можно, но делать это важно грамотно", — заключила специалист.