Смертельный коктейль для почек: какие привычные продукты ведут к операциям

Здоровье

Рацион питания является определяющим фактором в формировании почечных конкрементов, так как почки фильтруют кровь и первыми принимают на себя метаболический удар. Виген Малхасян, уролог-онколог высшей категории и профессор, поясняет, что подавляющее большинство случаев мочекаменной болезни (МКБ) спровоцировано именно пищевыми привычками. Чтобы избежать болезненных осложнений, необходимо понимать биохимические процессы образования солей, которые со временем превращаются в плотные структуры.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Около 80% всех выявляемых камней представляют собой оксалаты кальция — соединения щавелевой кислоты, которые практически не поддаются расщеплению в организме. Интересно, что около 70% этих веществ синтезируется внутренними системами, в том числе при распаде избыточного витамина С, тогда как остальная часть поступает напрямую с пищей. Если сердце платит за нормальные анализы сосудистым здоровьем, то почки реагируют на избыток оксалатов в моче процессом кристаллизации солей.

Для предотвращения гипероксалурии медики рекомендуют радикально снизить потребление шпината, щавеля, ревеня, а также ограничить какао и крепкий черный чай, так как эти продукты являются рекордсменами по содержанию опасных кислот. Как сообщает сайт aif.ru, важную роль в защите играет кальций из молочных продуктов: он связывает оксалаты еще в кишечнике, не давая им проникать в кровоток. Соли превращаются в нерастворимый комплекс, который выводится естественным путем, не затрагивая фильтрационную систему почек.

"При формировании диеты важно учитывать не только исключение вредных продуктов, но и восстановление микрофлоры кишечника, так как специфические бактерии помогают расщеплять излишки оксалатов автоматически", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Коррекция образа жизни также включает ограничение поваренной соли до 3 граммов в сутки и сокращение животного белка, избыток которого повышает концентрацию мочевой кислоты. В "красную зону" при риске уратных камней попадают субпродукты, морепродукты и жирная рыба, а также продукты с высоким содержанием фруктозы.

Ответы на популярные вопросы о мочекаменной болезни

Нужно ли отказываться от молочных продуктов при камнях в почках?

Нет, это миф. Кальций из молочных продуктов необходим для связывания оксалатов в ЖКТ, что препятствует их попаданию в почки и образованию новых камней.

Какие напитки наиболее опасны для здоровья почек?

Наибольшую угрозу представляют крепкий черный чай, какао и сладкие газировки с фруктозой, так как они резко повышают уровень пуринов и щавелевой кислоты.

Как соль влияет на образование камней?

Избыток натрия заставляет почки выводить больше кальция с мочой, что создает идеальную среду для кристаллизации и роста конкрементов.

Правда ли, что диета может заменить операцию?

Грамотная диета не растворит уже имеющиеся крупные камни, но способна на 50% снизить риск появления новых и на 40% уменьшить частоту экстренных хирургических вмешательств.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
