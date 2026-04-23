В Госдуме усомнились в необходимости запрета на продажу сигарет родившимся после 2008 года

Новые запреты на продажу сигарет излишни, поскольку в России уже действуют меры по борьбе с курением, а сейчас важнее добиваться исполнения принятого закона и усиливать информационную работу о вреде табака. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета по охране здоровья в Госдуме Федот Тумусов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сообщил изданию "Абзац", что в Госдуме допустили пожизненный запрет на курение для россиян, родившихся после 2008 года, в том числе для жителей Запорожской области.

Тумусов назвал такую инициативу излишней и несвоевременной. По его оценке, подобные предложения сейчас выглядят скорее как политический популизм, чем как действительно эффективная мера в сфере охраны здоровья. Новые запреты, считает депутат, сами по себе не решат проблему курения, если не обеспечено исполнение уже действующих норм.

"Я считаю, что такие запреты сейчас абсолютно не ко времени. Это скорее предвыборный популистский пиар, чем действительно продуманная мера. У нас и без того слишком увлеклись запретами и попытками все ограничивать, в том числе в отношении молодежи. Не вижу причин, по которым Россия должна брать пример с Великобритании в таких вопросах. Англичане могут позволить себе такие эксперименты, а нам, на мой взгляд, этого делать не нужно", — отметил он.

Тумусов подчеркнул, что снижать распространенность курения нужно не за счет новых ограничений, а через уже действующие меры. Он напомнил, что в России уже принят закон, направленный на борьбу с табакокурением, и сейчас важнее не расширять запретительную повестку, а добиваться исполнения существующих норм.

"Главная задача сейчас — не обсуждать новые ограничения, а последовательно снижать распространенность курения. От его последствий в России ежегодно умирают до 400 тысяч человек, и это требует не разовых инициатив, а системной работы. Меры для этого уже приняты, поэтому важно добиваться их полноценного исполнения на практике. Одновременно необходима серьезная информационная работа, которая будет последовательно разъяснять вред курения для здоровья", — заключил парламентарий.