Брыли усиливаются от привычного макияжа: этот ход делает их почти незаметными

Возраст меняет не только кожу, но и то, как на лице "работает" свет — привычные приемы макияжа перестают давать прежний эффект и могут даже подчеркнуть возрастные изменения. Однако корректировать овал лица и смягчить такие нюансы, как брыли или носогубные складки, можно без сложных процедур — достаточно пересмотреть технику и расставить правильные акценты. В этом материале — о простых и современных приемах, которые помогают выглядеть свежее за счет грамотной работы с текстурами, светом и формой.

Фото: freepik.com

Световая коррекция: как убрать тени

Основной признак возрастных изменений — появление на лице темных участков там, где раньше была ровная поверхность. Возрастные изменения проявляются в виде теней в области носогубного треугольника и по линии нижней челюсти. Чтобы минимизировать видимость брылей, специалисты рекомендуют использовать консилер на один-два тона светлее основного цвета кожи.

"Главная задача при маскировке брылей — высветлить те зоны, которые уходят в тень. Светлый консилер, нанесенный на линии провисания и тщательно растушеванный, визуально "выталкивает" ткани вперед, создавая эффект лифтинга", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для определения зон нанесения достаточно посмотреть в зеркало при верхнем или боковом освещении. Тени, которые старят лицо, будут отчетливо видны. Именно на эти затененные участки, включая границы подбородка, наносится тонирующий продукт. После растушевки лицо выглядит более свежим и подтянутым.

Подготовка кожи и работа с рельефом

При наличии выраженных морщин или расширенных пор одного консилера может быть недостаточно. Продукт может скатываться в складках, что только привлечет внимание к проблеме. В таких случаях эксперты советуют использовать специализированные базы под макияж, которые выравнивают микрорельеф. Это критически важно, так как домашняя косметология требует аккуратности в деталях.

Зона коррекции Метод воздействия Носогубная складка Высветление самым светлым оттенком консилера Линия брылей Нанесение светоотражающих частиц и мягкая растушевка Контур губ Создание округлой формы для компенсации зажимов

После нанесения базы и корректирующих средств необходимо закрепить результат легкой пудрой. Это предотвратит миграцию пигмента в течение дня.

"Макияж должен быть многослойным, но тонким. Использование светоотражающих текстур помогает отвлечь внимание от неровностей, не создавая эффекта маски на лице", — подчеркнула в интервью Pravda.Ru визажист Анастасия Коршунова.

Акцент на губы: исправление формы

С возрастом губы часто теряют объем и становятся более "поджатыми", что визуально усиливает проявление брылей. Часто женщины совершают ошибку, просто обводя имеющийся контур карандашом. Однако правильная тактика заключается в легкой коррекции формы. Нижняя губа должна выглядеть более округлой, что смягчает черты лица и делает их более гармоничными.

Оформление губ требует соблюдения баланса: слишком яркие или темные помады могут подчеркнуть марионеточные морщины (линии, идущие от уголков рта вниз). Лучше отдавать предпочтение естественным оттенкам, которые перекликаются с общей гаммой макияжа. Это создает целостный и статусный образ, актуальный для любой модной тенденции текущего сезона.

Комплексный подход к имиджу

Макияж — это лишь часть визуального восприятия. На то, как выглядят брыли и овал лица в целом, колоссальное влияние оказывает осанка. Расправленные плечи и поднятый подбородок способны мгновенно "подтянуть" лицо без участия косметики. Кроме того, неправильно подобранная прическа может свести на нет усилия визажиста. Существуют определенные стрижки, которые старят, подчеркивая гравитационный птоз.

"Визуальное омоложение — это всегда работа с объемами. Если мы правильно расставили блики на лице, но выбрали прическу, лишенную движения, эффект будет неполным", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за внешностью Алексей Мельников.

Гармоничный образ дополняется и правильно подобранным гардеробом. Например, тренды джинсов 2026 года позволяют интегрировать в повседневный стиль элементы "тихой роскоши". Элегантные лоферы на каблуке и прямая спина в сочетании со светлым консилером сделают возрастные изменения практически незаметными для окружающих.

Ответы на популярные вопросы о возрастной коррекции

Поможет ли обычный тональный крем скрыть брыли?

Нет, плотный тональный крем одинакового оттенка может только подчеркнуть объемы. Скрыть провисания можно только за счет игры света и тени, используя более светлый консилер в зонах затемнения.

Как выбрать правильный оттенок консилера?

Выбирайте продукт на 1-1,5 тона светлее вашей кожи с матовым или сатиновым финишем. Крупные блестки в составе противопоказаны, так как они подчеркивают неровность кожи.

Нужно ли использовать пудру?

Да, тонкий слой рассыпчатой пудры необходим для фиксации коррекции, чтобы средства не перемещались в мимические складки в течение дня.

