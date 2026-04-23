Неожиданный взгляд на здоровье: почему универсальные нормы ЗОЖ больше не работают

Здоровье

Индивидуальный подход к общепринятым нормам здорового образа жизни является ключевым фактором долголетия и хорошего самочувствия. Фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев полагает, что каждый человек вправе самостоятельно определять свои критерии "здоровья", опираясь на внутренние ощущения и цели.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Базисом для высокого качества жизни остаются сбалансированное питание, минимизация деструктивных привычек и регулярные, но при этом умеренные физические активности.

На биохимическом уровне самочувствие напрямую коррелирует с балансом нутриентов и состоянием нервной системы. Как подчеркивает NewsInfo Ru, ссылаясь на Мосалева, жестких рамок в ЗОЖ не существует, так как физиология и социальное окружение каждого человека уникальны.

Эффективный рацион должен полностью обеспечивать организм жизненно важными элементами, чтобы поддерживать работоспособность органов и тканей, а добавление в меню такого продукта, как тёмный шоколад, может способствовать замедлению биологического старения.

"Каждый для себя определяет норму самостоятельно и каждый должен отдавать отчет, к чему тот или иной образ жизни приводит. Однозначно, качество жизни зависит от питания и физических нагрузок. А так же от уравновешенной нервной системы", — отметил Мосалев.

Для сохранения подвижности суставов и мышечного тонуса эксперт рекомендует интегрировать в повседневность йогу, пилатес, танцы или прогулки. Важно, чтобы здоровье стало приоритетом уже сейчас, не дожидаясь особых дат или праздников.

"Стандартные тренировки в зале подходят не всем, и иногда слишком интенсивный подход может навредить. Лучше выбирать те дисциплины, которые развивают системы организма гармонично, например, плавание или функциональный тренинг", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответа на популярные вопросы о ЗОЖ

Можно ли считать прогулки полноценной нагрузкой?

Да, регулярная ходьба на свежем воздухе активизирует кровообращение и помогает поддерживать базовый метаболизм без риска перетренированности.

Существуют ли универсальные диеты для всех?

Единого идеального рациона нет, питание должно выстраиваться на основе индивидуальных особенностей метаболизма и уровня ежедневных энергозатрат.

Как часто нужно заниматься спортом новичку?

Специалисты советуют начинать с 2-3 занятий в неделю, выбирая низкоинтенсивные направления, такие как пилатес или растяжка.

Почему важна нервная система в контексте здоровья?

Хронический стресс провоцирует гормональные сбои, что сводит к минимуму пользу даже от правильного питания и тренировок.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
