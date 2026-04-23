Удар по мозгу и сердцу: почему после легкой нагрузки становится тяжело дышать

Здоровье

Одышка, возникающая при умеренной физической активности, нередко становится первым сигналом опасных функциональных изменений в работе дыхательной системы. Если после спокойного подъема на третий этаж дыхание становится прерывистым и тяжелым, это может свидетельствовать о развитии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В отличие от кратковременного учащения дыхания после пробежки, такая реакция организма указывает на патологическое сужение дыхательных путей и снижение эффективности газообмена, когда легкие постепенно утрачивают способность полноценно снабжать кровь кислородом.

Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

Механика заболевания заключается в хроническом воспалительном процессе, который делает ткани менее эластичными. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева, при ХОБЛ воздуху становится крайне сложно покидать легкие, что провоцирует нарастающее чувство нехватки воздуха. Врач подчеркивает, что физиологическая норма подразумевает быстрое восстановление дыхания в течение одной-двух минут после нагрузки без сопутствующего головокружения или болей в грудной клетке.

"Коварство в том, что люди адаптируются. Они просто начинают избегать нагрузок. Не поднимаются по лестнице, ходят медленнее, перестают выходить из дома. И думают, что это нормально, — возраст. А на самом деле заболевание прогрессирует. Особое внимание к одышке должны проявлять люди старше 40 лет, работники вредных производств, люди с хроническим кашлем, люди с факторами риска для заболеваний легких", — отмечает Авдеев.

Эксперт рекомендует сопоставлять свои нынешние возможности с состоянием годовой давности, чтобы вовремя заметить регресс физической формы.

"Важно понимать, что нехватка кислорода пагубно влияет на все ткани, включая сердечную мышцу и нейроны головного мозга. Подобные симптомы требуют немедленной пульмонологической проверки, так как игнорирование проблемы приводит к необратимой гипоксии, которая по своим последствиям сопоставима с тем, как мозгу уже не хватает кислорода при ночном апноэ", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Помимо легочных заболеваний, чувство разбитости и затрудненное дыхание могут сопровождать и другие дефицитарные состояния. Например, иногда хроническая усталость в сочетании с одышкой сигнализирует о нехватке витаминов или развитии анемии. Своевременная диагностика позволяет отличить возрастные изменения от прогрессирующей болезни, сохранив качество жизни на долгие годы.

Ответы на популярные вопросы о болезнях легких

Что такое ХОБЛ простыми словами?

Это прогрессирующее заболевание, при котором из-за воспаления легкие постоянно "забиваются", а бронхи сужаются, из-за чего человек не может сделать полноценный выдох и страдает от нехватки кислорода.

Как отличить нормальную одышку от патологической?

Здоровая одышка возникает при сильном перенапряжении (бег, быстрый подъем на высокий этаж) и проходит за пару минут покоя; патологическая же проявляется при привычных бытовых действиях и часто сопровождается кашлем.

Кто находится в группе риска по заболеваниям дыхательных путей?

В первую очередь это курильщики со стажем, люди, работающие в условиях повышенной запыленности или с химикатами, а также городские жители старше 40-45 лет с отягощенным анамнезом.

Можно ли вылечить ХОБЛ полностью?

Полностью восстановить поврежденные ткани легких невозможно, однако современная терапия позволяет остановить прогресс болезни, расширить просвет бронхов и вернуть пациенту возможность двигаться без удушья.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
