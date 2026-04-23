Опасность в траве и на столе: биолог Трофимова назвала районы Подмосковья с природными очагами энцефалита

Здоровье

Эпидемиологическая обстановка в столице в отношении клещевого энцефалита остается стабильной: в черте мегаполиса опасные природные очаги этой вирусной инфекции отсутствуют. По данным экспертов, традиционно рискованными зонами в столичном регионе признаются лишь Дмитровский и Талдомский районы Московской области. Несмотря на географическую близость к Москве, даже в этих муниципалитетах за длительный период профессиональных наблюдений не было зафиксировано ни одного случая передачи энцефалита человеку.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Кис, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"В Москве случаи заражения энцефалитом и очаги энцефалита не отмечались никогда. Природными очагами заболевания в регионе считаются только Талдомский и Дмитровский районы, но и там ни одного случая заболевания энцефалитом не отмечено за весь период наблюдений. А вот боррелиозом (бактериальная инфекция) заражено порядка 15% клещей в Москве и Московской области", — подчеркнула доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

Как сообщает Газета.Ru, основным риском для жителей Подмосковья остается болезнь Лайма, возбудители которой встречаются у каждого седьмого клеща.

Биолог Трофимова также напомнила о существовании алиментарного пути заражения, который часто игнорируют отдыхающие. Вирус может попасть в организм через употребление необработанной молочной продукции, так как скот часто подвергается атакам клещей во время выпаса. Чтобы минимизировать риски, специалист советует всегда кипятить фермерское или домашнее молоко, так как патогены энцефалита и боррелиоза теряют жизнеспособность при воздействии высоких температур. 

"При посещении лесопарковых зон важно помнить, что клещи активны даже при невысоких плюсовых температурах, поэтому использование репеллентов и закрытой одежды остается основной мерой профилактики", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о клещевом энцефалите

Можно ли заразиться энцефалитом в парках Москвы?

Нет, Москва не является природным очагом этого заболевания, и официальные случаи заражения в пределах города никогда не фиксировались специалистами.

Как молоко связано с вирусом клещевого энцефалита?

Инфекция может передаваться через сырое молоко коз или коров, которых укусил инфицированный клещ во время пастбищного выгула в эндемичных районах.

Какая инфекция чаще всего встречается у московских клещей?

Наиболее распространенным заболеванием является боррелиоз (болезнь Лайма) — по статистике, его носителями являются около 15% клещей в регионе.

Защищает ли пастеризация от заражения через продукты?

Да, термическая обработка, включая кипячение и пастеризацию, полностью уничтожает вирусы энцефалита и бактерии боррелиоза в молочных продуктах.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
