Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Для достижения подлинного психологического благополучия человеку достаточно иметь всего одного близкого друга, уверен ученый Александр Пузырев.

Селфи
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free


В разговоре с MoneyTimes кандидат психологических наук и доктор филологических наук разъяснил механизмы возрастной трансформации социальных связей. Он подчеркнул, что постепенное сужение круга знакомств является естественным биосоциальным процессом, а не поводом для беспокойства.

Эксперт акцентирует внимание на том, что широко растиражированный образ человека с десятками друзей редко коррелирует с качеством отношений. Настоящая привязанность базируется на предельном уровне доверия и уникальной эмоциональной близости, которую невозможно масштабировать на большие группы людей. Как отмечается на сайте MoneyTimes, обладание даже единственным верным соратником уже является фундаментом для личного счастья.

"Их может быть очень мало, и должно быть мало. Друг это человек, с которым ты можешь поделиться самым сокровенным, о чем ты не можешь говорить ни с кем другим. Если есть хотя бы один друг, с которым вы можете поделиться самыми важными вещами, о которых нельзя говорить мужу, нельзя говорить жене, нельзя говорить никому, это счастье", — подчеркнул Александр Пузырев.

С годами личность обретает устойчивую систему ценностей, что неизбежно повышает планку избирательности в контактах. Пузырев полагает, что интеллектуальное и духовное развитие сужает круг единомышленников, оставляя рядом лишь тех, кто действительно разделяет глубокие убеждения человека.

При этом важно помнить, что полная социальная изоляция несет риски для когнитивного здоровья, в то время как качественная дружба выступает мощным антистрессовым фактором.

"Качественные социальные связи — это не количество контактов в телефоне, а глубина эмоционального резонанса. Истинная дружба позволяет человеку оставаться психически устойчивым, даже когда внешний мир транслирует тревогу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

По мнению Пузырева, сокращение количества друзей свидетельствует о личностной зрелости, когда внешняя популярность уступает место внутренней глубине. Иногда после взаимодействия с определенными людьми может возникать необъяснимая усталость, что также служит сигналом для пересмотра своего окружения.

Специалист резюмирует, что динамика сокращения контактов является нормой: взгляды развивающегося человека со временем способно разделить лишь ограниченное число людей.

Ответы на популярные вопросы о дружбе и общении

Почему количество друзей уменьшается с годами?

Это связано с ростом избирательности и формированием жестких личных ценностей. Взрослый человек тратит время только на те отношения, которые приносят взаимную интеллектуальную или эмоциональную выгоду, отсекая поверхностное общение.

Достаточно ли одного друга для счастья?

Психологи утверждают, что глубина связи важнее широты охвата. Один по-настоящему близкий человек, которому можно доверить сокровенные тайны, обеспечивает необходимую поддержку и чувство безопасности.

Является ли сужение круга общения признаком депрессии?

Если процесс происходит сознательно и не сопровождается апатией, это признак зрелости. Однако если человек закрывается от мира из-за потери интереса к жизни, это может быть сигналом психологических трудностей.

Как развитие личности влияет на дружбу?

Чем сложнее становятся взгляды и интересы индивида, тем труднее найти людей, находящихся на том же уровне восприятия. Поэтому естественное сокращение числа единомышленников — это побочный эффект развития.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.