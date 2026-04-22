Проснулся ночью и начал задыхаться: как обычный зуб едва не убил мужчину в Ростове

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

В Ростове-на-Дону халатное отношение к здоровью полости рта едва не обернулось трагедией для 42-летнего местного жителя. Мужчина был экстренно госпитализирован силами подстанции скорой помощи № 5 после того, как инфекция из невылеченного зуба спровоцировала стремительный отек тканей и перекрыла дыхательные пути. Острая нехватка кислорода заставила пациента проснуться посреди ночи, обнаружив пугающую деформацию лица и невозможность нормально глотать.

Осмотр зуба мудрости у стоматолога
Фото: Pravda.Ru by Елена Воронина is licensed under Free for commercial use
Обследование в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБСМП выявило запущенный абсцесс, ставший результатом многолетнего воспалительного процесса в корневом канале. Как сообщает издание rostovgazeta.ru, хирурги провели срочную операцию по вскрытию гнойного очага и удалению источника инфекции. После стабилизации состояния ростовчанина выписали, однако медики подчеркивают, что подобные случаи часто заканчиваются летальным исходом из-за близости очага к головному мозгу и магистральным сосудам, особенно когда зубы мудрости или жевательные моляры годами игнорируются пациентами.

"Хронический очаг инфекции в полости рта — это постоянная нагрузка на иммунитет, которая может детонировать в любой момент под воздействием стресса или переохлаждения. Гнойный экссудат способен распространиться в клетчаточные пространства шеи и средостение, вызывая медиастинит, летальность при котором достигает 50%", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Ситуации с критическим поражением жизненно важных органов в регионе фиксируются не впервые: ранее в Таганроге медики боролись за жизнь пациента с отторжением донорского сердца. Мужчине, перенесшему трансплантацию из-за дилатационной кардиомиопатии, потребовалась высокотехнологичная помощь, когда орган начал подавать "сигналы бедствия", имитируя симптомы панкреатита. Чтобы избежать сложных госпитализаций, важно помнить, что домашнее лечение серьезных патологий недопустимо и лишь отсрочивает неизбежное медицинское вмешательство.

Ответы на популярные вопросы о челюстно-лицевых абсцессах

Почему обычный кариес может привести к удушью?

Инфекция проникает через корень зуба в мягкие ткани челюсти и шеи, вызывая стремительный отек. Раздувающиеся ткани сдавливают гортань и трахею, физически перекрывая просвет для поступления воздуха.

Какие симптомы указывают на развитие абсцесса?

Помимо видимой припухлости, ключевыми маркерами являются резкая боль при глотании, ограничение открывания рта, высокая температура и выраженная асимметрия лица.

Можно ли вылечить такой отек антибиотиками без операции?

Нет, при сформированном гнойном очаге консервативная терапия неэффективна. Требуется обязательное хирургическое дренирование для оттока экссудата и устранения источника заражения.

Как часто нужно посещать врача, чтобы не довести до операции?

Профилактический осмотр раз в полгода позволяет выявить кариес на ранней стадии или патологию в корне (периодонтит), пока они не перешли в острую гнойную фазу.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.