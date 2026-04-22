Проснулся ночью и начал задыхаться: как обычный зуб едва не убил мужчину в Ростове

В Ростове-на-Дону халатное отношение к здоровью полости рта едва не обернулось трагедией для 42-летнего местного жителя. Мужчина был экстренно госпитализирован силами подстанции скорой помощи № 5 после того, как инфекция из невылеченного зуба спровоцировала стремительный отек тканей и перекрыла дыхательные пути. Острая нехватка кислорода заставила пациента проснуться посреди ночи, обнаружив пугающую деформацию лица и невозможность нормально глотать.

Фото: Pravda.Ru by Елена Воронина is licensed under Free for commercial use Осмотр зуба мудрости у стоматолога

Обследование в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБСМП выявило запущенный абсцесс, ставший результатом многолетнего воспалительного процесса в корневом канале. Как сообщает издание rostovgazeta.ru, хирурги провели срочную операцию по вскрытию гнойного очага и удалению источника инфекции. После стабилизации состояния ростовчанина выписали, однако медики подчеркивают, что подобные случаи часто заканчиваются летальным исходом из-за близости очага к головному мозгу и магистральным сосудам, особенно когда зубы мудрости или жевательные моляры годами игнорируются пациентами.

"Хронический очаг инфекции в полости рта — это постоянная нагрузка на иммунитет, которая может детонировать в любой момент под воздействием стресса или переохлаждения. Гнойный экссудат способен распространиться в клетчаточные пространства шеи и средостение, вызывая медиастинит, летальность при котором достигает 50%", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Ситуации с критическим поражением жизненно важных органов в регионе фиксируются не впервые: ранее в Таганроге медики боролись за жизнь пациента с отторжением донорского сердца. Мужчине, перенесшему трансплантацию из-за дилатационной кардиомиопатии, потребовалась высокотехнологичная помощь, когда орган начал подавать "сигналы бедствия", имитируя симптомы панкреатита. Чтобы избежать сложных госпитализаций, важно помнить, что домашнее лечение серьезных патологий недопустимо и лишь отсрочивает неизбежное медицинское вмешательство.

Ответы на популярные вопросы о челюстно-лицевых абсцессах

Почему обычный кариес может привести к удушью?

Инфекция проникает через корень зуба в мягкие ткани челюсти и шеи, вызывая стремительный отек. Раздувающиеся ткани сдавливают гортань и трахею, физически перекрывая просвет для поступления воздуха.

Какие симптомы указывают на развитие абсцесса?

Помимо видимой припухлости, ключевыми маркерами являются резкая боль при глотании, ограничение открывания рта, высокая температура и выраженная асимметрия лица.

Можно ли вылечить такой отек антибиотиками без операции?

Нет, при сформированном гнойном очаге консервативная терапия неэффективна. Требуется обязательное хирургическое дренирование для оттока экссудата и устранения источника заражения.

Как часто нужно посещать врача, чтобы не довести до операции?

Профилактический осмотр раз в полгода позволяет выявить кариес на ранней стадии или патологию в корне (периодонтит), пока они не перешли в острую гнойную фазу.

